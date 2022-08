Toyotas første elbil: Eventyrlysten tryghedsnarkoman

Taget i betragtning, at Toyota er verdens største bilproducent og i øvrigt gennem et par årtier har excelleret inden for elektrificering af biler, kan det undre, at det har taget så lang tid for den japanske bilfabrik at sende en elbil på gaden.

Men hos Toyota gør de ingenting pludseligt, og nu er den her, Toyotas første dedikerede elbil. Med et navn, som Tesla-chef Elon Musk kunne finde på at kalde sit barn, nemlig bZ4X.

Har det så været ventetiden værd? Det skal en dag i selskab med bZ4X afklare.

Bilen bliver bygget på en helt ny platform til elbiler, som Toyota kalder e-TNGA. BZ4X er derfor også den første elbil i Toyotas nye elbil-subbrand, kaldet BZ.

Kigger vi på ren størrelse er bZ4X næsten 10 cm længere end SUV’en RAV4, mens elbilen er 2 cm bredere, 6 cm lavere og med 16 cm længere akselafstand end den fossildrevne søskende.

Man kan vælge mellem to versioner, en forhjulstrækker med 204 hk og en firehjulstrækker med 218 hk. Vi har fået nøglerne til topversionen med de to elmotorer på hver 109 hk, altså 218 hk i alt.

Batteripakken i begge versioner er på 71,4 kWh, og i forhjulstrækkeren giver det en officiel rækkevidde på op til 513 km, mens man må nøjes med 416 km i den firehjulstrukne.

Her får man første indikation på, at Toyotas nye ’Ellert’ hverken kommer til at revolutionere teknologien for elbiler, ligesom modellen nok heller ikke får direktørerne i konkurrerende firmaer til at ligge søvnløse.

Toyota har årtiers erfaring med at producere elektrificerede biler, og derfor kunne man måske godt have håbet på, at Toyota kunne overraske både kunder og konkurrenter med eksempelvis længere rækkevidde, hurtigere opladning eller flere hestekræfter.

Sådan er det ikke. Toyota er stadig Toyota. Fornuften og det stabile råder.

Testturen indledes med en god portion kilometer - og desuden en elbil, hvis kørecomputer fortæller om en rækkevidde på 278 km - på motorvej.

Her leverer bZ4X varen. Den er komfortabel, retningsstabil og lydløs, så landskabet glider forbi, mens den ene kilometer tager den næste.

På mere snoede veje bekræfter bZ4X, at der ikke er meget slinger i valsen, hvad angår køreegenskaber.

Styretøjet giver god feedback, og man føler sig meget sikker på, hvordan elbilen opfører sig. Undervognen er stivere end den typiske Toyota, og det klæder den tunge elbil.

I kabinen er det meste, som man kender det fra andre nye Toyota-modeller.

Centralt placeret i den næste fly-cockpit lignende kabine sidder i testbilen et 12,3 tommer infotainmentsystem, hvorfra de fleste vigtige funktioner findes.

BZ4X kommer med tre forskellige udstyrspakker, kaldet Essential, Active og Executive, og til Active og Executive kan der tilkøbes forskellige pakker.

Den store touchskærm er standard fra Active, mens man i Essential må tage til takke med en 8 tommer skærm.

Standardudstyret er generelt rigtig pænt, for i laveste trin får man udstyr som 18 tommer alufælge, 2-zonet fuldautomatisk klimaanlæg, LED-lys, nøglefri betjening og bakkamera.

Toyota forventer, at mange vil bruge de lige over 20.000 kr. ekstra på at opgradere til Active-versionen, der foruden den større skærm kommer med ting som 360 grader kamera, blindvinkelovervågning, matrix-forlygter og trådløs opladning af telefonen.

Forsæderne i bZ4X giver god støtte, og på bagsæderne kan selv større personer sagtens finde sig til rette.

Bagagerummet i elbilen kan sluge 452 liter, som ikke er lige så meget som i en tilsvarende fossilbil og mindre end i mange af konkurrenternes elbiler.

Konkurrenterne kan omvendt slet ikke være med, når Toyota hiver deres helt store trumfkort frem i form af garantien på batteriet.

Toyota garanterer nemlig, at batteriet kan bevare mindst 70 procent af sin kapacitet i op til 10 år eller i op til 1 million kørte kilometer. Det svarer ifølge producenten til over 2200 opladninger fra 0-100 procent.

Garantien kræver blot, at man kører bilen til service hos Toyota, som er gratis i fem år.

Konklusion

Toyota bZ4X vinder ingen priser for at skubbe til fysikkens love eller for at give utidigt hårtab hos konkurrenternes CEOs.

Men med en fornem garanti, fine køreegenskaber, et højt niveau af udstyr og reelle offroad-evner skal den nye elbil bZ4x nok begejstre de trofaste kunder.

En tur i terrænet

Et andet stik, som Toyota bZ4X kan tage på konkurrenterne, er evner i terrænet.

For de firehjulstrukne udgaver af den elektriske Toyota er mere kapabel offroad end som så, blandt andet takket være et særligt firehjulstræk.

X-Mode hedder det firehjulstræk, som bZ4X bliver den første Toyota til at komme med.

Systemet er udviklet i samarbejde med Subaru, og det nye system giver elbilen væsentligt flere evner i terrænet. end konkurrenterne har.

Eksempelvis kan føreren vælge mellem forskellige offroad-indstillinger, som sørger for at tilpasse bilens ydeevne til sne og mudder, offroadkørsel under 20 km/t og Grip Control, der giver bedre styring af vejgrebet ved ekstraudfordrende terrænkørsel.

Når Grip Control er i gang, styrer systemet selv bilens hastighed, når man kører ned ad bakke, op ad bakke eller lige ud.

BZ4X kan derudover køre gennem vand med dybder på op til 50 cm, uden at batteriet - eller øvrige af bilens dele - tager skade af det. Det er imponerende!

Hvad betyder navnet?

BZ4X er ikke ligefrem det mest mundrette navn, men Toyota lover, at der er en mening med galskaben.

BZ står for ’Beyond Zero’, som kan oversættes til ’mere end nul’. Det skal forstås på den måde, at Toyotas nye subbrand for elbiler, BZ, skal bidrage til koncernens mål om ingen CO2 i hele bilernes livscyklusser.

4 står for bilens størrelse, altså ligesom at konkurrenterne hedder Hyundai Ioniq 5, Kia EV6 og Volkswagen ID.4.

X’et står for karrosseri-typen, hvilket vil sige, at der er tale om en SUV/crossover.

