Toyotas fremtidsbil er god - men ikke perfekt

Brintbil: Mange står stejlt på, at brintbiler burde blive fremtidens køretøj frem for elbilerne. Så hvordan er det at køre i en brintbil i en uge?

Flere forbipasserende kigger undrende på den azurblå bil. Måske tænker de, at bilen er gået i stykker, og sådan kan det da også godt se ud.

Efter jeg har parkeret brintbilen Toyota Mirai på en parkeringsplads efter en længere køretur, står der store damp-skyer ud fra bilens bagende.

Og selvom det kunne ligne en bil med massive motorproblemer, så er dampskyerne helt efter bogen.

Det er nemlig brintbilens måde at sige farvel til det eneste affaldsstof, som produceres, når man kører i bilen - nemlig rent vand. Faktisk så rent, at man skulle kunne drikke det.

Hvor en elbil skal fyldes med strøm ved en lader, kan man køre en brintbil forbi en tankstation, og det er Toyota Miraiens helt store partytrick.

Optankningen er overstået på få minutter, og så lyder den officielle rækkevidde på 650 km. I reel brug lander rækkevidden formentlig omkring de 400-500 km.

Men er Toyota Mirai så ikke den perfekte bil?

Det skal en uge med nøglerne til et eksemplar være med til at afklare.

Der er velkendte Toyota-elementer i kabinen. Foto: Niels Friis

Pænere indpakning

Den nuværende Mirai er anden generation af Toyotas brintbil, og hvor man skulle være masochist for at holde af det ydre design på første generation, kan man med stolthed stige ud af den nyeste Mirai.

Den lave coupé-agtige form tjener bilen godt, og den ser faktisk forholdsvis sportslig ud.

Når man sætter sig ind i den lave bil, understreges den umiddelbare sportslige følelse af en lav siddeposition.

Inde i kabinen opstår første udfordring for Toyota Mirai imidlertid. For brintteknologien fylder særdeles meget i bunden af bilen, og derfor kan man ikke sænke førersædet langt nok ned til, at høje personer kan sidde perfekt.

Samtidig er sædet ikke ret bredt, og når loftshøjden i bag ikke er overbevisende, ender man med en fornemmelse af, at denne bil i højere grad er udviklet til det japanske hjemmemarked end eksempelvis Skandinavien.

Bagagerummet er også meget småt, så her skal man heller ikke forvente at kunne laste de store kufferter.

Centralt i kabinen finder man en 12,3 tommer touchskærm med bilens infotainmentsystem, og det er Toyota, som man kender det. Selve opløsningen på skærmen virker mere grynet og uskarp end konkurrenternes, men ser man bort fra det, fungerer systemet godt.

Testbilen er udstyret med head-up-display, og det bliver man hurtigt glad for under kørsel.

Baggagerummet er til den bette side. Foto: Niels Friis

På vejen

Hvordan er en Toyota Mirai så, når man triller ud på vejene? Det korte svar er, at brintbilen opfører sig meget som enhver anden elbil. I brintkonstruktionen er det elmotorer, som driver hjulene, mens brændselscellen producerer strøm til elmotoren.

Den nye generation af Mirai har en over 30 procent længere rækkevidde end første generation, og det skyldes blandt meget andet, at bilens brintkapacitet er øget fra 4,6 til 5,6 kg, ligesom brændselscellen også er blevet mere effektiv.

Ude på både lande- og motorvej viser Mirai sig som et behageligt selskab. Komforten er bilens absolut største styrke, for den er meget afslappende at tage på tur i. Kørslen er fuldstændig lydløs, og det er med til at understrege bilens komfort.

Samtidig er rækkevidden nu på et niveau, som gør, at man i dagligdagen ikke alt for ofte skal bekymre sig om, at der endnu er få brintstationer rundt omkring i det ganske land.

Til gengæld skal man indstille sig på, at kræfterne ikke er voldsomme i brintbilen, som kun byder på 182 hk.

Selvom kræfterne er til stede med det samme, fordi bilen drives af en elmotor, er kraftoverskuddet begrænset. 182 hk er ikke alverden i en bil til så mange penge og med en høj vægt.

Loftshøjde er der ikke meget af. Foto: Niels Friis

Konklusion

Selvom brintteknologien også rummer udfordringer, er det efter en uges tid med en Toyota Mirai svært ikke at tænke, at brintbiler byder på lige så mange løsninger som elbilerne.

Mirai er med sine ringe pladsforhold langt fra perfekt, men bedre end de direkte konkurrenter.

Renere luft

Foto: Shutterstock

Vi hører meget om, at biler er en stor kilde til luftforurening, men kan en bil ligefrem være med til at forbedre luftkvaliteten? Svaret er ja.

Toyota oplyser nemlig, at den nye Mirai faktisk næsten kan rense luften for skadelige partikler, når den kører.

Via et indbygget filter i luftindtaget renser Mirai under kørsel den luft, der suges ind, for partikler som både NOx og SO2, som blandt andet udledes af dieselbiler.

Toyota anslår, at filteret kan fjerne mellem 90 og 100 procent af partikler mellem 0 og 2,5 mikroner i diameter fra den luft, der suges ind.

Mirai og sikkerhed

Den nye Mirai er blevet pænere. Foto: Niels Friis

Toyota går højt op i sikkerhed, når de udvikler nye biler, og Mirai er og har ikke været nogen undtagelse.

Da Toyota Mirai var i fjor til sikkerhedstest hos det europæiske sikkerhedssamarbejde Euro NCAP, blev det til de maksimale fem stjerner.

- Udviklingen af brintbiler er ikke lige så langt fremme som elbilerne. Men som testen af Toyota Mirai viser, er det ikke noget, der går ud over sikkerheden.

- I det hele taget viser Toyota, at de også her har styr på sikkerheden. Det bliver til fem flotte stjerner for Toyota Mirai, lød det dengang fra Søren W. Rasmussen, som er FDM’s repræsentant hos FDM, om resultatet.

Brintbilen kommer med Toyotas sikkerhedspakke ’Safety Safety Sense 2.5’, som blandt andet rummer nødbremseassistent for andre biler, cyklister og fodgængere, vognbaneassistent med aktiv styring, vejkrydsassistent og advarsel for bagvedkrydsende trafik med automatisk bremsefunktion.

