Toyotas nye danskerbil

Ekstra Bladet Biler var inviteret til Spanien af Toyota Danmark.

Sitges, Spanien (Ekstra Bladet Biler): Man er ikke en rigtig global bilproducent, hvis man ikke har et seriøst bud på en bil i det ekstremt populære C-SUV-segment.

Det ved de godt hos Toyota, og derfor har den japanske bilgigant lanceret en helt ny bilmodel, kaldet Corolla Cross, som med bredere appel og større praktikalitet skal kapre de kunder, som ikke er interesseret i den mere designorienterede CH-R, der er mærkets hidtil eneste model i klassen.

Corolla Cross placerer sig størrelsesmæssigt mellem CH-R og den større RAV4, og ved den internationale præsentation i Spanien gør Toyota en dyd ud af at fortælle, at den nye SUV er en solid familiebil med store praktiske fortrin, og at den foruden at komme som forhjulstrækker også lanceres i en firehjulstrukket udgave.

Foto: Toyota

Designet er en sjov størrelse. Fronten ser med det store luftindtag næsten aggressiv og fremturende ud, mens historien er en anden for bagenden. Her sender de smalle, slanke baglygter mine tanker i retning af visse Suzuki-modeller. Alt i alt fremstår modellen som en robust bil, der ikke går i stykker af at blive taget med væk fra alfarvej.

Corolla Cross kommer kun som hybridbil med 5. generation af Toyotas velafprøvede hybridsystem. I den nye generation, som SUV’en bliver den første model til at køre med, er der flere hestekræfter og større effektivitet - altså kører man længere på literen.

Hybriddrivlinjen i Corolla Cross yder 197 hk, mens der i den firehjulstrukne version er ekstra moment at hente på bagakslen. Begge spiller sammen med e-CVT-gearet, der som bekendt er blevet bedre med årene, og i Corolla Cross er gearet optimeret i forhold til tidligere hybridbiler fra Toyota, så omdrejningstallet skulle være blevet lavere.

Imidlertid lyder det stadig, som om en senior-bilist med speederen i bund filer koblingen til døde, når man giver den gas i hybridbilen, fordi omdrejningstallet er uforholdsvis højt i forhold til farten.

Med tiden vænner man sig nok til lydbilledet, og motoren leverer pænt med kræfter, og ofte kører bilen på ren strøm, hvormed kørslen er næsten lydløs. Brændstoføkonomien er en af bilens styrker, for det er bestemt imponerende, at så stor en SUV kan køre mellem 18-20 km/l.

Foto: Toyota

På de snoede spanske veje i Barcelonas bagland er der mulighed for både at prøve kræfter med den forhjuls- og firehjulstrukne version. Toyota i Danmark forventer at sælge klart flest af den forhjulstrukne version - både fordi de færreste danskere har behov for firehjulstræk, og fordi merprisen for at få træk på alle fire hjul er 40.000 kr.

Serpentinersvingene afslører, at den forhjulstrukne version er mere livlig under kørsel end den firehjulstrukne, der ligger klippefast gennem svingene. Ingen af dem kan dog betegnes som specielt underholdende at køre, men begge versioner kører meget forudsigeligt og uden ubehagelige overraskelser.

Foto: Toyota

Som familiebil, hvilket Corolla Cross først og fremmest skal være, byder SUV’en på gode ting og mindre gode ting. Her er store bagdøre for lettere indstigning for børnene og et bagagerum med god læssehøjde, så man ikke anstrenger ryggen, når købmandsvarerne skal ind.

Til gengæld er bagagerummet ikke voldsomt stort. Her er plads til 433 liter, hvilket er noget færre end i eksempelvis en Nissan Qashqai med 502 liter. Bagsædepladsen er udmærket, selvom det kan blive klemt for større børn. Er man trailer-typen, vil man blive skuffet over, at Corolla Cross kun må trække 750 kg på krogen.

Foto: Toyota

I kabinen finder man masser af udstyr, for selv i basisversionen, kaldet Active, er Corolla Cross godt spækket med teknologi. 12,3 tommer digital instrumentering og en 10,5 tommer infotainmentskærm er standardudstyr i alle versioner, og sidstnævnte er blevet hurtigere og mere responsiv end tidligere.

Dog er det ikke muligt at tilvælge head-up-display, så er man til den slags, er Corolla Cross ikke svaret. Alt foregår på dansk i bilen, og den meget jyske - og noget bogholderagtige - dialekt på navigationsdamen får én til at føle sig både meget afslappet og i meget sikre hænder.

Foto: Toyota

Og netop sikkerhed er et nøglepunkt for Corolla Cross. Sikkerhedsniveuaet er nemlig enormt højt i SUV’en, der standard kommer med Toyotas sikkerhedsprogram, Toyota Safety Sense 3,0, der blandt andet rummer ting som vejbaneassistent med aktiv styring, dynamisk vejskilteassistent, aktivt nødbremsesystem og vejkrydsassistent.

Så er sikkerhed vigtigt for én, når man køber familiebil, er Corolla Cross et stærkt kort.

Konklusion

Corolla Cross er et stærkt nyt kort i Toyotas modelprogram, der trængte til en ny mulighed i det stærke felt af C-segment SUV'er. Corolla Cross vil vinde kunder på imponerende høj sikker, meget standardudstyr og Toyotas garanti. Ikke alle vil dog kunne leve med pladsen på bagsæderne og i bagagerummet.

Udstyr i Corolla Cross

Foto: Toyota

Toyotas nye SUV lanceres i fem forskellige udstyrstrin, hvor Active til en frapris på 364.990 kr. er laveste trin, men stadig med ting som 17 tommer alufælge, bakkamera, LED-lys, trådløs Apple Carplay og Android Auto, intelligent fartpilot med kø-funktion og nøglefri tænding.

Toyota forventer at sælge flest Corolla Cross i Danmark med Style og Style Comfort-udstyr. Prisen for Style er 384.990 kr., mens Style Comfort koster 20.000 kr. ekstra. Helt billig er Toyota-modellen altså ikke, men i Style-udgaven venter der ting som ambiente belysning, 18 tommer alufælge, forlygter med dynamiske blinklys og trådløs opladning af mobiltelefonen.

De 20.000 kr. ekstra i Style Comfort går blandt andet til blindvinkelsalarm med en særlig feature, der advarer mod bagfrakommende trafik ved åbning af døren, elektrisk bagklap og parkeringssensor med bremsefunktion.

I de to øverste udstyrstrin kan man få ting som integreret navigation, panorama-glastag, lædersæder og elektrisk justerbart førersæde.

Corolla-modellen

'Corolla'-navnet er ikke tilfældigt - det har solgt over 50 millioner biler gennem tiden. Arkivfoto: Thomas Lekfeldt

Selvom Toyota understreger, at Corolla Cross er en selvstændig bilmodel og ikke blot en bobbet Corolla, er det selvfølgelig ikke tilfældigt, at Toyota kalder modellen noget med ’Corolla’.

Modellen er en af verdens mest solgte bilmodeller nogensinde.

På verdensplan er det blevet til over 50 millioner eksemplarer gennem årene, og mange danskere har formentlig selv haft en Corolla eller kender nogen ganske tæt på, som har haft én.

Under hjemlige himmelstrøg er der gennem årene blevet solgt over 206.000 eksemplarer af Corolla. Dertil kommer omtrent 18.000 eksemplarer af modellen, da den hed Auris i stedet for Corolla.

Toyota Danmark oplyser, at den nye Corolla Cross skal være med til at øge salget af biler under Corolla-brandet i Danmark.



