Toyotas sprælske Aygo er blevet mere moden

Alder modner. Det budskab følger den faceliftede version af den lille Toyota Aygo, som har fået en mere voksen front.

Her læner udtrykket sig nu mere op ad den større Yaris end ad det sprælske design på forgængeren fra 2014, der var inspireret af japanske manga tegneserier.

Den faceliftede model kan desuden spottes på en ny LED-lyssignatur for og bag, der dog ikke må forveksles med de mere avancerede full LED-forlygter.

De største ændringer er sket under huden, men der er stadig tale om en rustik bil, der har sin hjemmebane i byen og oplandet frem for på motorvejen.

Det står klart efter nogle dage i selskab med Aygo anno 2018. Vi tester X-cellence-modellen til en pris af 119.990 kroner, der med integration af Apple CarPlay til 5000 kroner og en designpakke til 3795 kroner ryger op i små 130.000 kroner.

Det er voldsomt for en Aygo, og en næsten tilsvarende Citroën C1 er markant billigere. Udstyret i den lille Toyota omfatter blandt andet 15 tommer alufælge, lædersæder, aircondition, bakkamera, el-sidespejle med varme og multimediesystemet Xtouch, der har en skærm på syv tommer.

Den trecylindrede 1,0 liters motor er blevet piftet let op, så den nu yder 72 hk – tre hk mere end forgængeren.

Drejningsmomentet er samtidig øget ved lavere omdrejninger, og så er forbruget optimeret. Mens den gamle model kørte 26,3 km/l efter den noget akademiske NEDC-skala, klarer den faceliftede på papiret det samme efter den nye og mere retvisende WLTP-skala.

I kabinen har sæder og materialerne i instrumentpanelet fået en let opgradering, og så er berøringsskærmen på syv tommer standard fra det mellemste udstyrsniveau, X-cellence.



Førerpladsen er peppet op, og den opleves nu mere tidssvarende for klassen. X-cellence-modellen har lædersæder, mens Apple CarPlay er ekstraudstyr. Foto: Jens Overgaard

Det er noget, som skal give mere liv til Aygo, der som de andre mikrobiler mærker den seneste omlægning af afgifterne på salgstallene.

Under kørsel er den faceliftede model blevet mere tyst end sin forgænger, så det er nu i højere grad tåleligt at køre længere stræk på motorvej. I længden er baggrundsstøjen fra særligt hjulene dog stadig for generende, og Toyota Aygo er endnu ikke på niveau med VW Up, Kia Picanto og delvist Hyundai i10, som er de mest harmoniske i klassen.

På motorvejen har du også en anden udfordring: Den ringe mikrofon og konstante baggrundsstøj giver nemlig af og til problemer under telefonopkald over bluetooth, hvor modtageren kan få svært ved at høre dig.

Det er også nærmest umuligt at bruge Apple CarPlays mundtlige SMS-funktion, fordi systemet ikke kan høre alle din ord tydeligt.

Prisen for en Toyota Aygo begynder ved små 90.000 kroner for basismodellen Aygo X med tre døre, og den har stadig sin berettigelse. Den er nemlig både handy og praktisk i bytrafik.

Basismodellen har desuden bluetooth, fjernbetjent centrallås og LED-kørelys. Du skal dog op i en X-Play Go til 116.000 kroner for at få aircondition med.

I modsætning til VW Up og Kia Picanto har Aygo heller ikke nødbremse som standard. Den koster 5000 kroner ekstra og er en del af sikkerhedspakken.

Nødbremsen er til gengæld bedre end i Up, da den virker op til 80 km/t. mod 30 km/t. i tyskeren. Den kan slet ikke tilkøbes i Aygos franske søstermodeller, Citroen C1 og Peugeot 108.

Konklusion

Med faceliftet er Toyota Aygo blevet fintunet, så den nærmer sig klassekammeraterne. Det er stadig en kvik og sjov bybil. Det er dog grundlæggende en ældre konstruktion, og hvis du ser stift på prisen, kan en bil som Citroën C1 være et skarpt alternativ.

Her sælger den danske importør C1 i en Iconic Plus-version, der har aircondition, infotainmentskærm på syv tommer med Apple CarPlay og LED-kørelys med i prisen til 94.000 kroner.

I en tid, hvor stadig flere samtidig vælger mikrobilerne fra til fordel for minibilerne, er Toyota Aygo ikke et så oplagt valg som tidligere.