Tysk langtursvogn beviser: Diesel lever endnu

Forbrugerne er flokdyr, og medierne bugner med historier om, at man snart ikke kan køre ind i europæiske storbyer i en dieselbil.

Resultatet er bilkøbere, der ikke engang overvejer diesel, fordi partikelspøgelset og den generelle modvind får dem til at tænke, at diesel er støjende, dyrt og ikke særlig grønt. Samtidig spøger gensalgsværdien i baggrunden som en ubehagelig ubekendt.

Hos de store tyske premiummærker ser man derimod diesel som et effektivt alternativ til især benzinmotorer. Producenterne arbejder derfor på nye motorer, der udleder langt færre NO-partikler end de 168 mg/km, som er grænsen fra september 2019.

Der gælder også motoren i den mellemstore Mercedes-Benz C-Klasse. Modellen har fået et stort facelift, der omfatter langt mere end de full LED-forlygter, som nu er blandt standardudstyret. 80 procent af bilens vitale dele er blevet optimeret, og det har gjort Mercedes-Benz C-Klasse, der i forvejen var en velkørende bil, endnu bedre.

Ekstra Bladet tester i denne uge stationcarversionen af C220D, som er en populær bil blandt firmabilister.



Digitale instrumenter koster ekstra, mens den store skærm med GPS er standard. Foto: Jens Høy

Jeg har kørt en del benzinbiler med automatgear og specifikationer, der på papiret har set fornuftige ud, men hvor hestekræfterne ikke rigtig har været til stede. Benzinmotorernes moment kan nemlig ikke matche en diesel, og så oplever man ofte lidt uskønne nedgearinger ved acceleration.

Det sker ikke i den nye C-Klasse C220D. Den har skiftet sin aldrende dieselmotor ud med en ny fra storebroderen Mercedes-Benz E-Klasse, der byder på 194 hestekræfter og et moment på 400 Nm.

Kombinationen af den nye motor og et 9-trins automatgear fås ikke bedre i klassen, og bilen er uhyre støjsvag og harmonisk.

I langt de fleste kørselssituationer er der ikke noget, der indikerer, at du kører diesel. Kun ved meget kraftig acceleration kommer diesellyden snigende, men den falder straks til ro, når du løfter foden fra speederen.

Hvis man kører mange kilometer, kan der være god mening i at bestille C-Klasse med 'Førerassistentpakke Plus'. Det giver adgang til markedets bedste semiautonome systemer, og på motor- og landeveje er det meget afslappende at lade bilen styre selv og blot holde let fast i rattet.



Der er overraskende god plads i bagagerummet, selv om C-Klassen ikke er blandt klassens største. Foto: Jens Høy

Bilen følger vejen, som sad man selv koncentreret og styrede, men det gør man ikke! I C-Klassen holder man også pænt op med at overhale indenom på motorvej, for ligger man i inderste spor og nærmer sig en langsommere bil i midtersporet, ja, så afpasser bilen selv, at man ikke kører forbi indenom.

Vil man udenom bilen i midtersporet, skal blinkerarmen bare holdes nede et kort sekund, hvorefter bilen skifter til venstre bane og passerer. Systemet indstiller også farten efter skiltningen.

I kabinen har Mercedes-Benz C-Klasse fået nyt multifunktionsrat, infotainmentskærm på 10,25 tommer og mulighed for komplet digital instrumentering, men ligner ellers sig selv. I en tid hvor skærmene vokser på stort set alle biler, ville det have været perfekt, hvis den nye model havde fået integreret skærmen mere i instrumenteringen, sådan som det er lykkedes for flere af konkurrenterne.

Denne detalje er dog ikke noget, der for alvor trækker ned. Efter en uge med Mercedes-Benz C220D er resultatet tommelfingeren op i alle henseender.

Vil man købe selv, begynder prisen ved 470.000 kroner, mens det beskatningsmæssige grundlag ved erhvervsleasing udgør 390.000 kroner.

Konklusion

Den kraftigt forbedrede Mercedes-Benz C-Klasse er nu så vellykket, at den formentligt er klassens bedste bil. I hvert fald indtil den helt nye BMW 3-serie kommer på markedet om en måneds tid...