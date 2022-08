Usikker discount til familien Danmark

Når plads er alt: Dacia Jogger får ingen ros for kvalitetsfornemmelsen eller sikkerheden, men der er noget sært charmerende over den prisvenlige familiebil

5000 kroner.

Så meget skal du betale for at opgradere fra fem sæder til syv sæder i en Dacia Jogger.

Og det skal du gøre.

For Dacia er med Jogger gået all-in på de praktiske dyder, og så kan du næsten lige så godt opgradere til syv sæder, selvom du ikke har børn nok til at fylde dem ud.

Sæderne kan nemlig tages ud med et snuptag og stilles i garagen. Har du en dag brug for at have ungernes skolekammerater med i bilen, er det intet problem.

Dacia Jogger skal tage over i den rumænske bilproducents modelprogram, hvor de tidligere modeller Logan MCV og Lodgy hørte til.

Dacia har nemlig valgt at samle bilmodellerne i én ny model, kaldet Jogger. Halvt MPV og halvt SUV betegner Dacia modellen som, og det er særligt praktiske dyder som rummelighed og fleksibel indretning, der skal lokke kunder til.

Jogger er en lang bil med et officielt længdemål på 4,55 meter, og det er positivt for de, der skal sidde i bilen. Akselafstanden er nemlig på hele 2,9 meter, hvilket betyder, at der er enormt god plads.

Testbilen er i versionen med syv sæder, og skal man ikke have flere end de tre passagerer med, der kan være på anden sæderække, kan de to bagerste sæder foldes op, ligesom de nemt kan tages ud. Tager man sæderne ud, er der plads til 708 liter bagage.

Placeret rundt omkring i bilens kabine finder man også plads til 24 liter fralægning. Med andre ord: Der er uhyggeligt meget plads. Med alle syv sæder i brug, er der dog kun plads til 160 liter.

På taget kan man ydermere montere tagbøjler, der kan klare vægt på op til 80 kg.

Der kan altså sættes et stort flueben ved praktikaliteterne i Jogger, og selv på tredje sæderække kan det godt lade sig gøre at få teenagere spændt fast, uden at de skal have amputeret lemmer forinden.

På anden sæderække er pladsforholdene gode - både i forhold til benplads og loftshøjde - og man kan få detaljer som indbyggede bakkeborde med kopholdere.

Når man køber en bil med plads til op til syv personer til omkring de 200.000 kroner, vil der være steder, hvor man kan mærke besparelserne.

I Dacia Jogger bliver det tydeligt, når man sætter sig ind i førersædet. Plastikken på dørsider, på instrumentbordet og ved midterkonsollen er alt sammen i hård, billig plastik, og sæderne støtter ingenlunde, hvor de skal.

At Dacia ikke er blandt de fremmeste, når det gælder udstyr og teknologi, er også tydeligt, når man kaster blikket på centerkonsollen. Testbilen, som er med højeste udstyrstrin, kommer med en otte tommer touchskærm med grynet opløsning og langsom respons.

Vælger man laveste udstyrstrin, får man slet ikke nogen touchskærm, men skal i stedet bruge sin egen telefon som infotainment. Dermed kan man via telefonen kan styre ting som radio og streaming. Det er ikke ret 2022.

Selvom visse materialevalg er til den tvivlsomme side, virker det hele meget solidt skruet sammen. Man ikke behøver være nervøs for at bruge denne bil - heller ikke med børn i bag og en hund i bagagerummet. Jogger er bygget til formålet.

På vejen opleves den som det, den er. En stor kasse af en bil, der skrumler sig af sted, uden at det er decideret uudholdeligt at køre i den, for komforten i undervognen er acceptabel, og motorlarmen ikke hørehæmmende.

Men spændende er kørslen ikke, og man aner ikke, hvad forhjulene laver.

Skal man have en Jogger, skal man købe ind på idéen om at eje en bil, som kun har til formål at være en praktisk familie-flytter, der kan holde til at blive brugt. Den er ikke lækker, den er ikke videre velkørende, det halter med sikkerheden, og den føles plastikagtig i kabinen.

Men alligevel er der noget sært charmerende over familiebilen - måske netop fordi den er meget ærlig omkring, hvad den er. Den stiller sig ikke an. Her er ingen ligegyldige sportsknapper, falsk kulfiber eller ambientebelysning.

Her er til gengæld enormt meget plads og gennemprøvet teknik, der kan holde til at blive brugt. Og for nogle familier vil det være rigeligt.

Og ja, så er der det med sikkerheden. Det er uomtvisteligt et problem, at Dacia Jogger kun fik én stjerne ved Euro NCAP-test. Kritikken er helt berettiget.

Men er alternativet at købe en fem år gammel bil fra en mere prestigefyldt bilproducent frem for en Dacia Jogger, er det ikke sikkert, at det står så skidt til endda med Joggerens sikkerhed. Man skal bare gøre sig klart, at andre nye biler er mere sikre.

Konklusion

Hvis du skal have en bil med syv sæder til få penge, er Dacia Jogger en fornuftig løsning. Spændende er den ikke, men det går an.

Er du blot på jagt efter en bil med fem sæder og god plads, findes der bedre alternativer derude fra mere etablerede bilmærker.

Sikkerhed

Dacia er ikke ligefrem synonym med sikkerhed, og bilproducenten har over flere omgange fået kritik for sikkerheden i deres nye bilmodeller.

Jogger er ingen undtagelse, for da modellen var til test hos det europæiske sikkerhedssamarbejde Euro NCAP blev det til blot én stjerne ud af fem mulige.

Resultatet fik hårde ord med på vejen af FDM.

- Det er efterhånden svært at finde ord for Dacia, når det kommer til sikkerheden. Dacia Jogger er ingen undtagelse. Mest beskæmmende er det, at Dacia selv ikke lægger skjul på, at sikkerhed ikke er noget, de prioriterer.

- Det kan være udmærket at ville lave billige biler, men når det går ud over sikkerheden, er det et problem, lød det fra Søren W. Rasmussen, som er FDMs repræsentant hos Euro NCAP, om resultatet.

Hos FDM er de så utilfredse med sikkerheden, at de helt mener, at man skal afstå fra at købe bilmodellen.

- Dacia Jogger virker på mange områder ellers som en helt fornuftig bil, men at lancere en ny bil med så lavt et sikkerhedsniveau i 2022 er en ommer, og hos FDM kan vi kun fraråde køb af bilen, lød det videre fra Søren W. Rasmussen.

Disse motorer kan du få

At vælge motorvariant til Dacia Jogger er indtil videre lettere end at vælge sokker om morgenen. Der er nemlig kun mulighed for én variant i skrivende stund – en 110 hk benzinmotor, som ikke er blandt de fremmeste, når det gælder power.

Momentet ligger på 200 Nm, og den er suppleret af en seks-trins manuel gearkasse.

På et tidspunkt kommer Dacia Jogger også med en hybrid drivlinje, som bliver den første hybrid i Dacias historie. Der bliver tale om en 1,6-liters hybridmotor med 140 hk, som også kendes fra Renault Clio og Renault Arkana.

Jogger kan trække 1200 kilo på krogen.



