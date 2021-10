Velkørende allrounder

Normalt snakker vi ’den svære toer’, når en filmskaber, en forfatter eller lignende skal følge op på et værk, der har været en succes.

Men for Nissan må der også i udviklingen af den nye Qashqai have været tale om ’den svære treer’, for de to foregående generationer har været dundrende succeser.

Siden Nissan sendte første generation af Qashqai på gaden, har modellen taget både Danmark og verden med storm. Qashqai er den mest sælgende crossover i historien, og i Danmark kører der over 37.000 eksemplarer.

Nu har Nissan så sendt en ny på gaden, og jeg befinder mig bag rattet af et eksemplar af 2021-udgaven af den populære crossover.

Tredje generation af Qashqai er bygget på en ny platform, der gør, at selvom modellen har nogenlunde samme udvendige mål som forgængeren, er der kommet mere plads i kabinen og i bagagerummet.

At Nissan bruger det greb viser meget godt, hvad japanerne vil med den nye bil.

Den skal hverken revolutionere eller overraske - nej, den skal i stedet bygge videre på og forbedre den opskrift, der har gjort de to foregående generationer til massive succeser.

En af de større ændringer skal findes under motorhjelmen. Fremover er det nemlig slut med dieselmotorer, hvis man vil have fat i en ny Nissan Qashqai. Indledningsvis introduceres crossoveren med en turbobenzinmotor med mild-hybrid, som yder enten 140 hk i følgeskab med manuelt gear eller 158 hk i samspil med en syv-trins automatgearkasse.

I begyndelsen af det nye år kommer Nissan med en særlig E-Power-motor, hvor en elmotor driver hjulene, mens en benzinmotor tjener som en slags generator. Du kan læse mere om løsningen i afsnittet om E-Power-drivlinen.

Testbilen er udstyret med motoren med 158 hk og automatgearkasse, som koster cirka 30.000 ekstra i forhold til versionen med 140 hk og manuelt gear. Samspillet mellem mild-hybridmotoren og den automatiske gearkasse er glimrende.

Nok er kraftoverskuddet ikke blandt klassens største, og accelerationen fra 0-100 km/t. tager 9,2 sekunder, men Qashqaien slipper af sted med det.

Den automatiske gearkasse, kaldet Xtronic, er ny, og den byder på hurtige og bløde skift mellem de syv trin.

Fordi Qashqai nu bliver bygget på den nye CMF-C-platform, er karrosseriet blevet mere stift i forhold til forgængeren, og det er til gavn for køreegenskaberne. Qashqai krænger ikke nævneværdigt, og den kører meget roligt og forudsigeligt gennem sving.

Komforten er en af Qashqaiens større styrker i forhold til kørslen, for den nye undervogn sluger ujævnheder på fin vis. Samtidig er der ikke nævneværdig støj i kabinen.

Med Nissans avancerede adaptive fartpilot, kaldet Propilot, slået til, er der yderligere tryk på den afslappende kørestil, for her kan Qashqaien selv stå for store dele af kørslen, så længe man har hænderne på rattet og opmærksomheden på vejen. I kombination med skiltegenkendelsen kan bilen endda selv tilpasse farten til en lavere hastighedsgrænse.

Kabinen er et indbydende sted at opholde sig med fine materialer og højt udstyrsniveau. Foto: Niels Friis

I kabinen fremstår Qashqai nu mere luksuriøs med lækrere materialer og et højt niveau af standardudstyr.

Fordi der nu takket være en længere akselafstand er mere plads - især på bagsæderne - er tredje generation af crossoveren en væsentlig opgradering på pladssiden i forhold til forgængeren. Det er tæt på, at tre voksne vil kunne sidde komfortabelt ved siden af hinanden på bagsæderne.

Samtidig kan bagagerummet nu sluge 504 liter, hvilket er 74 liter flere end tidligere.

Nissan går sikkert til værks med den nye Qashqai - men det fungerer uden at være ophidsende. Den nye Qashqai er en glimrende bil med bred appel.

Konklusion

Nissan har på flere områder forbedret et i forvejen populært produkt, og derfor er der grund til at tænke, at tredje generation Qashqai bliver et hit. Selvom prisen er steget, og den ikke kommer som plug-in hybrid.

+ God allrounder

Mere plads

Komfort ÷ Ingen plug-in hybrid

Merpris for automatgear (og 18 hk)

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Hvad er E-Power?

Foto: Niels Friis

Hvis ikke mildhybriden er noget for dig, kan du vente til næste år, hvor Nissan er klar med en ny, unik drivline til Qashqai.

E-Power kalder Nissan den nye drivline, hvor en elmotor driver hjulene, mens en benzinmotor som en slags generator under kørsel kan oplade ny strøm til elmotorens batteri.

Den nye Qashqai bliver den første europæiske model fra mærket, der bliver udstyret med Nissans nye teknologi.

Nissan lover, at man i E-Power-versionen får den umiddelbare, lineære acceleration fra elbiler, uden at man er afhængig af at skulle tænke på opladning, da bilens benzinmotor sørger for det.

Hvor meget brændstof systemet kan spare i forhold til en almindelig hybrid, oplyser Nissan endnu ikke. Salget af Nissan Qashqai med E-Power begynder i 2022.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Gigantisk succes

Foto: Niels Friis

At kalde Nissan Qashqai for et hit er nærmest en underdrivelse. Modellen er igennem adskillige år blevet solgt i tusindvis af eksemplarer.

I år 2019 alene kom der 7325 nye eksemplarer af Qashqai ud på de danske veje, hvilket var marginalt færre end i 2018, hvor det blev til 7742 nye eksemplarer på danske plader.

I fjor blev det til mere beskedne 4802 nye Qashqaier, og alligevel var det nok til, at modellen blev den fjerdemest solgte model overhovedet i år 2020.

Aktuelt er der indregistreret over 35.000 eksemplarer af Nissan Qashqai som personbiler herhjemme og yderligere knap 2000 som varebiler.

Nissan Qashqai 1,3 MHEV XTronic Tekna+ Pris (fra): 274.980 kr. Pris (testbil): 418.280 kr. Motor: Firecylindret mild-hybrid benzin Gearkasse: Syv-trins automatgearkasse Ydelse: 158 hk v. 5500 o./min. Moment: 270 Nm v. 1800-3750 o./min. Brændsstofforbrug: 15,4-15,9 km/l CO2-udledning: 144 g/km Acceleration (0-100 km/t.): 9,2 sek. Topfart: 199 km/t.

--------- SPLIT ELEMENT ---------