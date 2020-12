Velkørende familiebil med risikabel adfærd

Jeg har sat den adaptive fartpilot til 110 km/t. på motorvejsstrækningen, hvor jeg ligger i inderste spor med næsten ingen trafik. Da jeg passerer en afkørsel fra motorvejen, fanger bilens automatiske skiltelæser en ' 60 km/t.'-tavle, og pludselig bremser bilen hårdt op og sænker farten ned mod de 60 km/t.

Så lang rækkevidde får du på de 10 mest solgte elbiler

Jeg skynder mig dog at slå fartpiloten fra og accelererer manuelt op til de 110 km/t., så jeg kan følge med de andre trafikanter på motorvejen.

Det starter ikke godt ud for ugens testbil, som er et eksemplar af den nye Seat Leon.

Det skal dog vise sig, at den spanske familiebil har rigeligt med features til at rette op på den utroværdige adaptive fartpilot og skiltegenkendelse, som er standardudstyr fra næsthøjeste udstyrsniveau.

Skal du køre langt? Så overvej denne komfortkonge

Seat Leon er en af den spanske bilproducents allervigtigste modeller, og siden introduktionen i 1999 er den blevet solgt i over 2,2 millioner eksemplarer.

Den nye version, som er fjerde generation, byder på et friskt design, nye - og mange - drivlinjer og den seneste generation af assistentsystemer, der som beskrevet ikke er lige sikre alle sammen.

Drivlinjerne bliver et af Leonens trækplastre, fordi modellen får mange forskellige muligheder fra Volkswagen-koncernens lager. Det tæller økonomiske benzin-og dieselmotorer uden hybridteknologi og dertil Seats første plug-in hybrid samt versioner, som er mild-hybrider.

Lettere og svagere Supra er en køreglad maskine

Testbilen er en benzinmotoriseret Sportstourer, som på 'seatsk' betyder stationcar, med en 150 hk TSI-motor på 1,5 liter.

Motoren er tilkoblet en sekstrins manuel gearkasse, og umiddelbart er det ikke en specielt moderne kombination, men faktisk gør det ikke noget. Foruden de forskellige drivlinjer er køreegenskaberne nemlig en af Seatens største kvaliteter.

Undervogn og affjedring er velafstemt, og det er endda, selv om testbilen ikke er udstyret med ' Dynamic'-pakken til 10.200 kr. Tilkøber man den, får man mulighed for at vælge mellem forskellige køreindstillinger, ligesom bilen udstyres med en adaptiv undervogn.

Styretøjet i Seat Leon er tilpas vægtet, så det hverken er for blødt i kurver eller for tungt i bytrafik, samtidig med at du takket være en dejlig præcision i styretøjet har en udmærket føling med, hvad forhjulene foretager sig gennem sving.

Kvaliteten i kabinen er høj, og der er fuld fart på digitaliseringen. Foto: Niels Friis

I kabinen er langt de fleste funktioner hældt ind i skærmen i centerkonsollen, hvorfor man skal igennem den med flere tryk, hvis man vil skrue op og ned for blæseren.

Digitaliseringen ser godt, men personligt savner jeg flere knapper til de mest basale funktioner.

Testbilen er udstyret med trådløs Apple CarPlay samt trådløs opladning til telefonen, og det er bare en superfed kombination at have med, selv om man skal op i næsthøjeste udstyrsniveau for at få Apple CarPlay, og trådløs opladning er ekstraudstyr til 2500 kr.

Materialerne har fået et kvalitetsløft og fremstår fuldt på højde, hvis ikke bedre, end det, du finder i en VW Golf.

Opladelig Ford Kuga er et oplagt valg for familien

Samtidig er Seat Leon vokset i størrelsen i forhold til forgængeren, så Sportstourer-stationcaren er blevet 93 mm længere. Dertil er akselafstanden vokset med 50 mm, og det gavner i forhold til rummeligheden i kabinen.

Træerne vokser dog ikke ind i himlen, for med mine 198 cm er jeg klemt på pladsen i forhold til knæ og hovedet, men mindre kan også gøre det, og Seatens pladsforhold er acceptabel til de fleste familier.

Prisen starter ved cirka 225.000 kr. Det er 14.000 kr. billigere end den billigste Skoda Octavia, og her er Seaten alt andet lige mere sexet. Volkswagen har en ny Golf Variant på vej, men den kommer først på markedet i 2021, og prisen er endnu ikke fastlagt.

Eftersom den almindelige Golf starter til en pris på 249.990 kr., vil stationcarudgaven højst sandsynligt ikke blive billigere end Seaten.

Du bør prøve en Seat Leon, inden du vælger én af de to andre, for modellen fortjener faktisk lige så meget succes som de to øvrige.

Konklusion

Trods et gevaldigt chok fra den adaptive fartpilot gør den nye Seat Leon det supergodt.

Udvalget af drivlinjer giver bred appel. Køreegenskaberne er indlevende, og kabinen er gennemført med overvejende kvalitetsmaterialer, omend man godt kan savne lidt flere knapper.

+ Pris

Design

Køreegenskaber ÷ Mangel på gammeldags knapper

Adaptiv fartpilot

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Motorudvalget

Fjerde generation af Seat Leon fås som regulære benzin-og dieselbiler, med mild-hybrid og opladelig hybridteknologi, og det lover godt for forbrugerne.

Plug-in hybriden er Seats første af slagsen, og der er tale om samme pakke, som du finder i den nye Skoda Octavia plug-in hybrid.

Det vil konkret sige en elmotor, som yder 102 hk og en TSI-benzinmotor på 156 hk. Sammen yder de 204 hk, batteriet er på 13 kWh, hvilket giver en rækkevidde på el alene på 60 km.

Mildhybriderne er med motorerne 1,0 eTSI DSG med 81 kW (110 hk) og 1,5 eTSI DSG med 110 kW (150 hk). De er udstyret med en 48 V-startermotor og -batteri, der gør det muligt at opsamle energi fra opbremsninger til batteriet.

Kræfterne bruges til at hjælpe benzinmotoren ved accelerationer og til at trille på el alene og derved spare brændstof.

Benzinmotorerne tæller versioner fra 1,0 liter med 90 hk til 1,5 liters TSI-motorer med 150 hk. De nye dieselmotorer kan fås med henholdsvis 115 hk og 150 hk med manuelt gear eller DSG-automatgear.

Ny udgave af trendsætter er en bedre bil

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Cupra Leon

Tidligere, når du skulle have hurtige biler fra Seat, hed modellerne noget med Cupra. Nu er Cupra dog lanceret som et selvstændigt mærke, og derfor kommer den kommende VW Golf GTIkonkurrent fra Spanien til at hedde Cupra Leon.

Den kommer som både femdørs hatchback og stationcaren Sportstourer og kan fås med forskellige motorer - fra benzinmotor til plug-in hybrid med enten 245, 300 eller 310 hk.

Endnu ved vi ikke så meget om modellen, andet end at den vil blive lanceret med eget Cupra-logo, og så lover Seat, at den vil byde på ' design, komfort og den nyeste teknologi til bilentusiaster, som er åbne over for elektrificering og på udkig efter køreglæde og præstationer'.

Modellen kommer på markedet i slutningen af året.

Seat Leon Sportstourer Excellence 1,5 TSI Pris (fra): 224.990 kr. Pris (testbil: 337.855 kr. Motor: Firecylindret TSI-motor Gearkasse: Seks-trins manuel Ydelse: 150 hk Moment: 250 Nm v. 1500 o./min. Brændstofforbrug: 16,9 km/l CO2-udledning: 134 g/km Acceleration (0-100 km/t.): 8,7 sek. Topfart: 221 km/t.

--------- SPLIT ELEMENT ---------