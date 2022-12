Velpolstret nydelighed uden temperament

Rundt i et skarpt højresving prøver jeg at gå tidligt på gassen i elbilen Nissan Ariya.

Med 214 hk og 300 Nm forestiller jeg mig ikke umiddelbart, at der burde være problemer med at få kræfterne gennem forhjulene og ned i asfalten. Men jeg bliver klogere.

Bilens computere skynder sig at gribe ind for både at sikre, at forhjulene ikke spinner, og at bilen ikke understyrer.

Okay, Nissan Ariya er ikke til sportslig kørsel. Noteret.

Hvad kan elbilen så? En hel del andet, skal det vise sig.

Foto: Niels Friis

Taget i betragtning, at Nissan var et af de bilmærker, der var blandt de første til at sende en elbil på gaden med den storsælgende Leaf, er det overraskende, at der er gået så længe, før vi har fået en ny elbil fra bilproducenten at se. Men nu er den her og med tilnavnet Ariya.

Ariya er en crossover bygget på Renault-Nissan-alliancens såkaldte CMF-EV-platform, hvorfra vi også kender elbilen Renault Megané E-Tech. Ariya kommer med to forskellige batteristørrelser i tre forskellige aftapninger. Man kan nemlig både få Ariya som forhjulstrækker med batteripakke på enten 63 kWh eller 87 kWh og i en firehjulstrukket udgave, som kun kommer med den store batteripakke.

Testbilen er med forhjulstræk og den lille batteripakke, som giver en officiel rækkevidde på lige over 400 km, så jeg er spændt på, om det opleves som værende nok i en bil til lige over 400.000 kroner.

Foto: Niels Friis

Det første, der slår mig, da jeg sætter mig ind i testbilen for første gang, er både, hvor stilrent og rummeligt der er i kabinen.

Fordi midterkonsollen, som i øvrigt kan skubbes frem og tilbage, ikke strækker sig frem til selve instrumentbordet, og der ikke skal gøres plads til en kardantunnel, er der særdeles god plads til begge forsædepassagerernes ben.

Det giver en dejlig følelse af luft omkring én, og samtidig har Nissan integreret flere af bilens vigtige funktioner i selve panelerne, så man eksempelvis betjener bilens klimaanlæg via touchknapper, som er lagt ind i selve panelet.

Det ser både utrolig lækkert ud, fordi det efterlader et minimalistisk indtryk i kabinen, og så fungerer det ganske enkelt godt i praksis.

Sætter man sig om på bagsæderne, fortsætter fornemmelsen af rummelighed, for her vil selv større børn og voksne kunne finde sig til rette.

Foto: Niels Friis

Videre rundt på min testtur af Nissan Ariya bliver jeg bekræftet yderligere i, at crossoveren ikke er bygget til dynamisk kørsel. Til det er den både for tung og understyringen for kraftig. Det vil være afskrækkende for nogen, men til gengæld tilbyder Ariya på noget helt andet, nemlig fornem komfort.

Flere ting er afgørende, for at Ariya er så komfortabel, som den er. For det første er elbilen meget støjsvag. I elbiler er der i sagens natur ingen motorlyd, hvorfor man nogle gange godt kan opleve, at andre lyde, som eksempelvis støj fra dæk, bliver mere dominerende i lydbilledet, men sådan er det ikke i Ariya. Her er så godt som ingen lyde under kørslen - selv ikke i høj fart.

Desuden er undervognen eftergivende i forhold til ujævnheder, som ikke forplanter sig i kabinen, og dermed glider man ubemærket hen over kloakdæksler og huller i vejen. Det er en fornøjelse.

Crossoveren er til komfortkørsel frem for sportslig kørsel. Foto: Niels Friis

Prisforskellen for at opgradere fra den lille batteripakke på 63 kWg til den store på 87 kWh er 45.000 kroner. Det koster altså lidt at få det store batteri, men vurderingen herfra er, at det vil være pengene værd.

Nok lader Nissanen med det lille batteri hurtigt, når man slutter den til en lynlader, men i koldt vintervejr er rækkevidden en begrænsning. For de 45.000 kr. ekstra får man 130 kilometer rækkevidde mere at gøre med. Har man muligheden for at opgradere, bør man.

Efter en uges kørsel i Nissan Ariya står jeg tilbage med en oplevelse af en elbil, som faktisk fortjener at nå bredere ud blandt elbilkøberne, end det har været tilfældet for modellen indtil nu. Som familiebil har den fornemme kvaliteter i form af stor rummelighed og høj komfort, så den burde være attraktiv for mange.

Foto: Niels Friis

Konklusion

Med en frapris på 400.000 kroner er Nissan Ariya ikke blandt de billigste elbiler, men standardudstyret er fornuftigt, og den kører lækkert og roligt.

Samtidig er de gode pladsforhold i kabinen et stort plus for mange familier. Overvej at holde dig fra den lille batteripakke.

Gå efter denne udstyrspakke

Foto: Niels Friis

Selvom Nissan Ariya med standardudstyr som 22 kW-hjemmelader, varmepumpe, trådløst Apple Carplay og Android Auto, adaptiv fartpilot og 360 graders omgivelsesovervågning har pænt med udstyr med fra fabrikken, kan der være grund til at opgradere til udstyrstrinnet Evolve.

Så får man nemlig blandt andet elektrisk betjent panoramatag, fuldautomatisk fjernlys, BOSE-lydsystem med 10 højtalere, automatisk parkeringsassistent og head up-display med i prisen.

Det er ting, man bliver glade for i hverdagen, så måske det godt kan betale sig at betale de ekstra penge.

Og hvad er så prisen for opgraderingen?

Prisforskellen for at opgradere er i versionen med den lille batteripakke 34.000 kroner, mens det i udgaven med den store batteripakke og forhjulstræk koster 50.664 kroner. I den firehjulstrukne udgave er merprisen 54.400 kroner.

Kraftfuld firehjulstrækker

Foto: Niels Friis

Vil man gerne have en Nissan Ariya med lidt mere pondus fra elmotoren, kan man vælge at opgradere til den såkaldte e-4ORCE-model.

Den kommer med firehjulstræk og 302 hk samt et drejningsmoment på 600 Nm.

Det vil altså sige, at man får knap 90 hk ekstra og et dobbelt så stort moment i den firehjulstrukne udgave i forhold til den for-hjulstrukne standardversion med det lille batteri.

De ekstra kræfter gør, at e-4ORCE kan sprinte fra 0-100 km/t på 5,7 sekunder, mens topfarten også er højere med 200 km/t.

Rækkevidden i den firehjulstrukne version er op til 500 kilometer på en opladning.

Versionen koster fra 480.064 kroner, så det er også en anden pris, der skal betales for firehjulstrækket og de ekstra kræfter.

