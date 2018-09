Biltyve tæt på at køre i Limfjorden: Sporet via app

En app på en mobiltelefon var med til at lede politiet på sporet af to mænd, der havde stjålet en bil i Åbyhøj

Sent tirsdag aften havde en beboer på Ludvig Holbergs Vej i Åbyhøj besøg af to ubudne gæster.

Tyvene stjal et mindre kontantbeløb og forsynede også sig selv med bilnøglerne til en Golf og kørte fra stedet i den stjålne bil.

Men hvad de ikke vidste var, at bilen var udstyret med en gps-sender, og at ejeren derfor kunne følge bilens færden via en app på sin mobiltelefon. Da han fik tændt for appen, viste det sig, at bilen befandt sig tæt på Aalborg.

Østjyllands Politi tog derfor kontakt til kollegerne i det nordjyske, og klokken 1.45 fik en patrulje i Aalborg øje på bilen, som de eftersatte.

- Tyvene når at køre over for rødt flere gange, og de er tæt på at køre i Limfjorden. De når kun akkurat lige at standse få meter fra kajkanten ved Musikkens Plads, oplyser Jakob Christiansen, pressemedarbejder hos Østjyllands Politi, til Ekstra Bladet.

- Tyvene gør anløb til at løbe fra stedet, men betjentene siger, de vil tage patruljehundene ud og slippe dem løs, og så lader mændene sig anholde, siger Jakob Christiansen.

De to mænd på henholdsvis 29 og 32 år er begge fra Aarhus. De er sigtet for indbrud og tyveri, og føreren af bilen er desuden sigtet for at køre over for rødt, spirituskørsel og køre uden førerret.

Se også: Porsche-sælger forsvundet med kundernes penge: 16 mio. er væk