Björn Borgs klassiske sportsvogn sat til salg

6 sejre ved French Open og 5 ved Wimbledon. Et så ekstraordinært CV kræver en imponerende bil, og den fandt tennisfænomenet Björn Borg hos den svenske Ferrari-importør i midten af 80'erne.

Bag sig havde han lagt den professionelle tenniskarriere, og foran ham lå nu otiummet med en purung modelkæreste i Stockholm. Hertil hørte ifølge Borg en rød Ferrari, og ikke hvilken som helst. Bilen, han købte, var en Ferrari 308 GTS Quattrovalvole.

Komplet med targa-tag, 240 hestekræfter og en køreklar vægt på bare 1465 kilo var det en hurtig sag tilbage i 1986. Og nu skal bilen, der siden dengang har kørt bare 37.500 kilometer, have en ny ejer.

Det skriver Expressen.

Plads til ketsjeren

Bilen er dukket op på brugtbilssiden Blocket, hvor den er sat til salg af en svensk sportsvognsforhandler.

Den har haft flere ejere siden Björn Borg, men han er efter sigende skyld i, at kun tre af oprindeligt fire specialfremstillede Ferrari-tasker ligger i bagagerummet. Skal man tro forhandleren, så blev den sidste nemlig taget ud for at gøre plads til Borgs tennisketsjer.

Om det er rigtigt, er svært at dokumentere, men mere sikkert er det til gengæld, at bilen er blevet kørt meget lidt.

- Ferrarien er i meget god stand. Det er en af de fineste eksemplarer af 308, vi har haft. Bilen har en enestående historie, den burde faktisk stå ved siden af voksdukken af Björn Borg, siger sportsvognsforhandleren Torbjörn von Braun til Expressen.

En halv million mere

Tennisspillerens gamle Ferrari er tilsyneladende blevet kørt i så sjældent, at der er 'en del behov for serviceopdateringer, hvis næste ejer ønsker at køre flittigt med bilen', som forhandleren skriver i annoncen.

Udbedring af fejlene er dog regnet med i den samlede pris, der løber op i lidt over 1 mio. danske kroner.

Til sammenligning har samme forhandler en lidt ældre, men meget velpasset 308 GTS til salg for cirka 475.000 danske kroner.

Det har med andre ord gjort bilen over dobbelt så meget værd, at tennisfænomenet i sin tid kørte den til - men i lighed med Borg har bilen selvfølgelig også opbygget et CV lidt ud over det sædvanlige.

