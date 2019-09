Blasfemi eller fremtiden? Lamborghini får elmotor

Elektrificeringen af biler har for alvor fået vind i sejlene, og nu vil også det ikoniske italienske sportsvognsmærke Lamborghini være med.

I en pressemeddelelse har Lamborghini netop løftet sløret for deres kommende model, Sián, der bliver mærkets første bil med hybridteknologi.

Der har længe været spekuleret i, om Lamborghini ville være tvunget til at lægge deres V12-motor i graven til fordel for en mindre og mere økonomisk turbomotor, men sådan ser det ikke ud til at gå lige foreløbig.

I hvert fald får V12'eren lov at leve videre i Sián med hjælp fra et elektrisk hybridsystem, som består af et 48-volts elektrisk strømsystem og en elmotor på små 34 hk.

Elmotoren kan benyttes ved lave hastigheder og i forbindelse med eksempelvis parkering.

Ifølge Lamborghini skal Sián ses som en smagsprøve på fremtidens Lamborghini-modeller. Foto: Lamborghini

Hurtigste Lamborghini

Skal Lamborghini-fans så rynke på næsen over, at der nu er elmotorer som en del af drivlinjen på en Lamborghini?

Det er der vist ingen grund til.

For præstationerne er ganske imponerende. Sprintdisciplinen fra 0-100 km/t har Sián overstået på 2,8 sekunder. Topfarten er på over 350 km/t.

De få, heldige ejere får lov til at tilpasse hver enkelt bil til deres ønsker. Foto: Lamborghini

Hjertet i Sián er en opdateret udgave af V12-motoren, som sidder i en Aventador.

Sammen med elmotoren leverer bilen en samlet ydelse på 819 hk, og det gør Sián til den mest kraftfulde Lamborghini nogensinde.

Lamborghini Sián bliver produceret i et begrænset antal på 63 eksemplarer.

Prisen kendes ikke, men den bliver nok ikke lav.