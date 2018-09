Blev bygget om til rally: Sjælden skurke-bil fra James Bond til salg

Det er tvivlsomt, om den heftigt modificerede, ja nærmest hjemmebyggede Jaguar C-X75 superbil, der for nylig er sat til salg i Storbritannien, kan indregistreres til brug på offentlig vej.

Men er man i markedet efter en af de eftertragtede og sjældne biler fra James Bond-universet, så har man sandsynligvis også midlerne til at leje Via della Conciliazione i den centrale del af Rom for en nat og genskabe den mindeværdige biljagt fra James Bond-filmen Spectre, hvori Jaguaren spiller den jagtende part.

Det eneste, man i så fald vil mangle, er byttet. Som i dette tilfælde er ensbetydende med en lige så sjælden Aston Martin, der blev bygget specielt til filmen. Og James Bond, naturligvis.

Affjedring fra en rallybil

Jaguaren bliver nemlig ført af filmens skurk, Mr. Hinx, og de to jagter hinanden i så højt et tempo, at der er brug for intet mindre end fire stuntbiler undervejs. Bilen, der nu er til salg, er den første af disse og bærer det passende chassisnummer 001.

Jaguar har i alt bygget fem prototyper af C-X75 og fire vellignende stuntbiler. Foto: Jaguar Land Rover

James Bonds Aston Martin DB10 sender Jaguaren på hårdt arbejde i Roms smalle gader, og skurken må endda finde sig i at få sin smukke Jaguar flamberet af Bond-bilens flammekaster. Foto: Jaguar Land Rover

Ser man bort fra karosseriet, har stuntbilen ikke meget tilfælles med den Jaguar, den er baseret på. Bilen er bygget i samarbejde med Williams Advanced Engineering, der også står bag Formel 1-holdet af samme navn, og er udstyret med en 5 liters V8-motor og affjedring fra en rallybil.

Det gør den i stand til at overleve den hårde behandling på Roms brostensbelagte gader, køre ned ad trapper og udføre små hop.

I kabinen er midterkonsollen erstattet af en lille kasse med de mest nødvendige knapper: 'tænding', 'lys' og 'stuntbremse' står der blandt andet på de interimistiske sorte dymo labels, der er brugt til at angive knappernes funktion i stuntbilen.

Kom aldrig i produktion

Bilen har ifølge forhandleren kun kørt 800 kilometer fra ny, men er på et tidspunkt efter filmoptagelserne blevet lakeret, så den nu fremstår dybblå frem for orange.

På forhandlerens salgsopslag står der blot 'POA', forkortelsen for 'price on appointment', under prisen. Mediet The Sun har dog fundet frem til beløbet, der angiveligt løber op i knap 10,5 millioner kroner.

For de penge får man til gengæld også både en bid af filmhistorien og en uhyre sjælden bil. Ud over de fire stuntbiler byggede Jaguar ifølge Auto Classics kun fem prototyper af C-X75.

Egentlig var planen, at der skulle bygges 250 eksemplarer med avanceret hybridteknologi og 800 hestekræfter i anledning af det britiske bilmærkes 75 års fødselsdag. Tårnhøje produktionsomkostninger og et smalt budget fik dog til sidst Jaguar til at kaste projektet i skraldespanden.

Bare tre af de originale prototyper er senere blevet solgt på auktion.

