Blev et flop for BMW: Nu er den 15 millioner værd

Da BMW i midten af 1950'erne sendte den smukke 507 Roadster på gaden, gik salget meget trægt. Den tyske bilproducent lancerede roadsteren primært til det amerikanske marked, og håbet var, at der ville blive solgt omkring 1000 eksemplarer om året af den elegante bil. Da BMW stoppede produktionen af bilen efter blot fire år, var den kun blevet bygget i 252 eksemplarer - i alt.

Mens det ikke ligefrem var en succeshistorie for BMW, er den slags historier gode nyheder for dem, der i dag sælger klassiske biler. For jo sjældnere en bil, jo højere en salgspris.

Nu skal en af de 252 biler, en BMW 507 Roadster Series II fra 1958, nemlig sælges på auktion hos auktionshuset RM Sotheby's.

Modellen er vurderet til en hammerslagspris på mellem 2 og 2,2 millioner schweizerfranc, svarende til mellem cirka 13,5 og 15 millioner kroner.

BMW havde store forhåbninger til roadsteren - men de blev ikke indfriet. Foto: RM Sotheby's

Modellen var blandt andet for dyr for de amerikanske kunder. Foto: RM Sotheby's

Gennemrestaureret

Bilen, som nu skal sælges på auktion, blev oprindeligt solgt til en schweizisk BMW-importør, som med det samme solgte bilen videre til en kunde, Hr. M. Fehl, som købte bilen i september 1958.

Herefter er det uvist, hvor længe M. Fehl beholdt bilen, men ifølge papirerne fik den først ny ejer i 1985.

I 2005 blev den købt af BMW 507-entusiasten Hans Theil, som sidenhen har brugt fire år på en gennemgribende restaurering, så bilen i dag fremstår i flot stand. Bilen har kun kørt lige over 24.000 kilometer siden ny, og den har stadig den oprindelige motor.

Den skal sælges på auktion 17. september i Schweiz.