Blev et vendepunkt: Så mange opladelige biler købte danskerne

I 2020 kom der fuld fart på salget af nye biler, som kan lades op. I det forgangne år blev der indregistreret 198.132 nye personbiler i Danmark, og salget af opladelige biler blev mere end tredoblet i forhold til salget i 2019. Dermed slog salget af opladelige biler i 2020 alle tidligere rekorder.

Det skriver De Danske Bilimportører i en pressemeddelelse.

- 2020 blev året, hvor danskerne for alvor begyndte at tage den opladelige teknologi til sig. Salg af grønne opladelige biler steg markant, og vi forventer at bilsalget i 2021 vil fortsætte på den grønne bølge, siger Mads Rørvig, administrerende direktør for De Danske Bilimportører.

Den mest solgte bil i 2020 blev Peugeot 208 med 6553 nye eksemplarer, mens anden- og tredjepladsen gik til Citroën C3 og Ford Kuga med henholdsvis 6141 og 5134 nye eksemplarer.

Hvilke bilmodeller, der ellers var populære i 2020, kan du se i grafikken herunder.

- Det er begyndelsen på dieselbilens død

Artiklen fortsætter under grafikken ...

Her kan du se de 10 mest solgte bilmodeller i 2020. Grafik: De Danske Bilimportører

Mens det generelle bilsalg i 2020 især på grund af coronasituationen lå under det tilsvarende nybilssalg for 2019, har danskerne for alvor fået øjnene op for biler, som kan lades op. Således blev det til 14.234 nye elbiler på vejene i 2020, og det er en stigning på 157,7 procent i forhold til 2019.

Set over hele året 2020 er Danmark desuden blevet 18.248 nye plug-in’er rigere, og dermed ligger salget af de opladelige hybridbiler på hele 369,7 procent over salget for 2019.

December med drøn på

Særligt ved afslutningen på året 2020 var der fart på bilsalget herhjemme. Det månedlige salg oversteg i december for første og eneste gang i det forgangne år 20.000 nye biler med 22.739 nyregistreringer, hvilket er 46,8 procent flere i forhold til december 2019.

Årsagen skal findes i det ny afgiftssystem, som var sat til at træde i kraft 18. december 2020, hvorfor de danske bilforhandlere fik rigtigt travlt op til datoen. Der blev indregistreret knap 3900 nye personbiler på sidstedagen for de gamle afgifter.

Afgiftsændringen med virkning fra 18. december behandles stadig i Folketinget, og forventes vedtaget endeligt i det nye år.

En medvirkende årsag til den travle december var, at 3845 nye elbiler rullede ud på vejene i løbet af måneden. Det var ikke bare det højeste antal på en enkelt måned i 2020, men nogensinde. Den forgangne måneds salg var hele 324,4 procent over niveauet i december 2019, hvor 906 elbiler fik plader på.

- December blev første gang elbilsalget oversteg 3000 solgte enheder på en måned, men jeg overbevist om, at der ikke går længe, før vi ser rekorden slået igen, siger Mads Rørvig.

Disse 10 bilmodeller blev de mest solgte i december 2020. Grafik: De Danske Bilimportører