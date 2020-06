Blev provokeret af bilist: Så bakkede traktorfører hen over kølerhjelmen

Når landbrugsmaskiner befinder sig på vejene, kan de opholde bilister, som gerne vil passere, og det kan skabe uoverensstemmelser i trafikken.

Netop det skete tirsdag eftermiddag ved byen Harlev tæt ved Aarhus.

Her endte en 24-årig mand med at blive anholdt og sigtet for at have forvoldt fare for andres liv og førlighed, efter han havde kørt sin traktor hen over kølerhjelmen på en bil, hvor en 63-årig mand sad bag rattet.

Det skriver Østjyllands Politi i døgnrapporten om det noget spektakulære tilfælde af vejvrede.

Episoden skete på en holdeplads på Stillingvej ved Harlev, hvor både bilen og traktoren var holdt ind, efter de var blevet uenige om kørslen i trafikken.

Vidner så cirka kl. 14.45, hvordan traktorføreren helt bevidst bakkede hen over kølerhjelmen på bilen, der fik fronten knust og blev skubbet i grøften. Herefter kørte traktoren fra stedet. Heldigvis kom den 63-årige umiddelbart ikke noget til.

Vidnerne kontaktede politiet, der kort efter kom frem og fik standset den 24-årige traktorfører.

- Han erkendte at have bakket ind i bilen og fortalte, at han var blevet provokeret af bilisten over en længere strækning, skriver politiet i døgnrapporten.

- Blandt andet skulle bilen have forsøgt en hasarderet overhaling, og ifølge den 24-årige blev han bange, da bilisten holdt ind på holdepladsen bag ved traktoren. Det var det, der havde fået ham til at bakke over bilen, forklarede han, skriver politiet i døgnrapporten.

Ud over sigtelsen for at have forvoldt fare for den 63-åriges liv og førlighed, blev han også sigtet for at have stukket af fra et færdselsuheld.

