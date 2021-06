Blev sur over p-bøde: Greb betjent i skridtet

En 19-årig mand blev så utilfreds med at få en parkeringsbøde, at vedkommende endte med sigtelse for vold

Det er nok de færreste, der synes, at det er rigtig fedt at få en p-bøde eller parkeringsafgift, men alligevel vælger de fleste at tage det med ro.

Det var dog ikke tilfældet, da en 19-årig mand fik en parkeringsbøde af Østjyllands Politi onsdag aften, oplyser politikredsen i døgnrapporten.

Forinden havde politikredsen fået en anmeldelse om, at en gruppe unge mænd kørte hasarderet og skabte utryghed på Aarhus Ø.

Da politiet kom derud, traf de en del unge mennesker, som stod samlet omkring nogle biler. Flere af dem kørte fra stedet så snart, de så politiet, mens andre blev ved bilerne.

Stemningen blev imidlertid dårlig, da betjentene kom, og mændene havde ikke videre lyst til at tale med politiet. Da én af bilerne holdt i et område, hvor der er tydeligt skiltet med parkering forbudt, skrev patruljen en p-bøde til den 19-årige mand, som havde været fører af bilen.

Sigtelse for vold

Den 19-årige råbte ad betjentene og kom med forskellige hånende udtryk, hvorfor politiet valgte at anholde manden og sigte ham for forstyrrelse af den offentlige orden.

Under anholdelsen gjorde han kraftigt modstand, men det lykkedes betjentene at få ham ind i patruljebilen.

'Inde i bilen greb han pludseligt hårdt fat i skridtet på den ene betjent, og han blev derfor også sigtet for vold mod en politimand,' skriver Østjyllands Politi i døgnrapporten.