Blev tilbudt 1 million dollars for at hacke Tesla

En medarbejder blev tilbudt 1 million dollars for at installere ransomware på en Tesla-computer

En Tesla-ansat, elbilgiganten Tesla og FBI har i samarbejde forhindret en gruppe hackere i at angribe Teslas gigantiske fabrik i Nevada, viser oplysninger fra FBI.

Det skriver Electrek og The United States Department of Justice.

FBI offentliggjorde informationerne i denne uge efter anholdelsen af Egor Igorevich Kriuchkov, en 27-årig russer, som ifølge FBI var en del af en hackergruppe, som forsøgte at trække millioner af dollars ud af et firma i Nevada, som nu er blevet identificeret som værende Tesla.

Angiveligt rejste Kriuchkov i juli til USA på et turistvisum, hvor han fik kontakt til en russisktalende medarbejder på Tesla-fabrikken. Adskillige gange mødtes Kriuchkov med den Tesla-ansatte, inden Kriuchkov til sidst tilbød den ansatte en million dollars mod at hjælpe med at installere malware i Teslas interne computersystem med det formål at få adgang til fortrolig data og påvirke Teslas virke.

Informerede Tesla

I stedet for hverken at afvise tilbuddet eller tage imod det, valgte den Tesla-ansatte at fortælle det til elbilgiganten med det samme, som henvendte sig til FBI.

FBI lancerede herefter en operation, hvor den russisktalende Tesla-medarbejder hjalp med at afsløre Kriuchkov og resten af hacergruppens planer. Kriuchkov og den ansatte mødtes således flere gange i løbet af august for at 'planlægge' angrebet og betalingen af de mange penge.

Til slut fandt parterne en aftale, så Kriuchkov troede, at missionen var lykkedes, men da han var på vej til at forlade USA 22. august, blev han anholdt af FBI.

Historien melder ikke noget om, hvorvidt den Tesla-ansatte fik en bonus for sin medvirken i at forhindre angrebet mod Tesla, men mon ikke det amerikanske elbilfirma sætter stor pris på hans og FBI's arbejde.

