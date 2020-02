Blinkede af anden bilist: Så fik han tæsk

En 49-årig mand efter eget udsagn et knytnæveslag af en anden bilist efter en uoverensstemmelse i trafikken

Det er vigtigt at holde afstand i trafikken, og torsdag eftermiddag mente en 49-årig mand ikke, at en anden mandlig bilist på 23 år havde holdt tilstrækkelig afstand. Pludselig endte kontroversen i et tilfælde af vejvrede.

Uenigheden mellem de to mandlige bilister viste sig nemlig at eskalere voldsomt. Det skriver Midt- og Vestsjællands Politi i døgnrapporten.

Den 49-årige mand anmeldte til politiet, at han var blevet slået i hovedet og truet af den 23-årige mand.

Anledningen var, at den 49-årige syntes, at den 23-årige havde kørt for tæt på ham, så den 49-årige blev blændet af lyset fra den yngre mands bil umiddelbart bagved.

Kort efter overhalede den 23-årige den 49-årige mand, hvorefter sidstnævnte blinkede med lyset af den 23-årige for at få vedkommende til at standse.

- De standsede, og der opstod konflikt, som ifølge den 49-årige udviklede sig til, at han fik et knytnæveslag i ansigtet og blev truet af den anden bilist, skriver politiet i døgnrapporten.

Politiet sendte en patrulje ud til stedet, hvor begge mænd stadig var. Den 23-årige blev sigtet for vold og trusler mod den 49-årige ved at have slået ham i ansigtet med knyttet hånd.

Den 23-årige nægtede at have truet eller slået den 49-årige, der efter hans opfattelse havde reageret voldsomt og skældt den 23-årige ud.

Politiet skrev en rapport i sagen, som skal belyse episoden ud fra begge parters og vidners forklaringer.

- Sagen vil senere blive vurderet af anklagemyndigheden, hvorefter den 23-årige vil høre mere fra politiet, lyder det i politirapporten.

