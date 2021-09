Bliver ikke rent elbilmærke foreløbigt

Mange bilproducenter har i disse år travlt med at få lanceret visioner og planer om at udfase fossilmotorer fra deres modelprogrammer, og flere bilfabrikker har sat dato på, hvornår de vil overgå til udelukkende at bygge og sælge elbiler.

Men samme travlhed er der ikke hos rumænske Dacia, som er ejet af Groupe Renault.

For stadig at kunne tilbyde prisvenlige biler vil Dacia først overgå til at være 100 procent elektrisk, når det er den mest rentable løsning i forhold til at kunne bygge billige biler til kunderne, ligesom de heller ikke vil lancere et hav af nye hybridbiler, inden det giver økonomisk mening.

Det skriver AutoExpress, som har talt med Xavier Martinet, som er leder af salg og marketing i Dacia.

- Spørgsmålet er ikke teknisk. Vi kan smide teknologien på vores biler i morgen, siger Martinet.

- Spørgsmålet er økonomisk. Er kunderne klar til at betale 3000-4000 euro mere for en hybrid, når de faktisk bare kunne købe en benzinversion, siger han og tilføjer, at Dacia 'vil blive elektrificeret, når det er nødvendigt'.

- Hvorfor skal vi arbejde hen mod en teknisk løsning, som kunderne måske ikke er villige til at købe?, siger Martinet.

Det er dog ikke, fordi det rumænske mærke ikke vil bygge elbiler. For nyligt lancerede mærket elbilen Dacia Spring, som faktisk er den billigste elbil, man kan købe herhjemme.

Dacia har også planer om at lancere modellen Bigster på markedet, og den vil også blive lanceret i en 100 procent elektrisk version.