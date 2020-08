BMW begejstrer: Nu bygger de endelig denne bil

Mange BMW-entusiaster har i adskillige år sukket efter, at den tyske bilproducent ville bygge en stationcarudgave af den sportslige M3-model, som kun har været produceret som coupé og sedan. BMW har ikke villet efterkomme ønskerne - indtil nu.

I en pressemeddelelse afslører BMW nemlig nu, at de vil bygge en stationcarudgave, som BMW kalder 'Touring', af den kommende M3-model.

- BMW M GmbH bekræfter nu, at man starter testkørsler med historiens første BMW M3 Touring. Prototypen vil kunne ses køre rundt i nærheden af udviklingscentret i Garching nær München, og senere også på racerbane med test på Nürburgring, skriver BMW i pressemeddelelsen.

- Opmærksomme observatører vil snart kunne få et glimt af prototypen i den eksklusive klub af M-biler. I Garching, hjemsted for BMW M GmbH, arbejdes der hårdt på at gøre drøm til virkelighed. For første gang i historien vil porteføljen blive suppleret med en BMW M3 Touring, skriver de videre.

Tyskerne afslører ikke mange detaljer om den kommende M3 stationcar, men oplyser dog, at den vil blive udstyret med deres 6-cylindrede BMW M TwinPower turbomotor, fem døre, fleksibelt og rummeligt bagagerum, bred akselafstand, store luftindtag og fire udstødningsrør.

- Det efterlader ingen tvivl om, at det ikoniske M DNA vil være fuldt integreret på trods af bilens nye formsprog, skriver BMW.

Vækker begejstring

Nyheden om, at BMW nu vil lancere en M3 Touring i 2022, vækker begejstring.

Blandt andre den nuværende Top Gear-vært Chris Harris, som i forvejen ejer en BMW M2 Competition og en BMW 1M, skriver på sin Twitter-profil, at han nu må have fat i én.

- Nu er jeg nødt til at have en M3 stationcar, skriver han i opslaget.

På BMW M-afdelingens egen instagram er der også stor begejstring for M3 Touring-nyheden.

'Jeg. Er. Så. Begejstret. Jeg. Kan. Ikke. Vente,' skriver en bruger i en kommentar.

'Jeg er begyndt at hade mig selv for ikke at være tålmodig nok til at kunne vente på denne,' skriver en anden.

Hvordan de endelige specifikationer for M3 Touring vil se ud, må vi vente med at se, til BMW offentliggør flere informationer.

