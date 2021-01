BMW-ejer chikanerede fotovogn: Mistede herredømmet

En chauffør i en BMW var tilsyneladende ikke tilfreds med, at Vestegnens Politi torsdag holdt parkeret med en fotovogn i Vallensbæk for at kontrollere, om bilister og øvrige trafikanter overholdt hastighedsgrænsen.

Derfor valgte BMW-bilisten at dytte ad fotovognen samt vise langemanden frem mod fotovognen.

Desværre for bilisten mistede vedkommende herredømmet over den store BMW i sine anstrengelser for at vise utilfredsheden, og så endte både bilist og BMW i et autoværn.

Sådan skriver Vestegnens Politi i et tweet.

- Rigtig mange bilister i Vallensbæk kørte pænt forbi vores ATK-bil. Kun 12 får bøder for mindre overtrædelser. En bilist i en stor BMW var så opsat på at dytte og vise langemanden frem, at han mistede herredømmet og kørte ind i et autoværn, skriver Vestegnens Politi i opslaget på Twitter.

Landets politikredse holder i denne uge øje med, om trafikanter overholder fartgrænserne på vejene over hele landet.

