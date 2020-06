BMW får kritik for nyt design: 'Ligner kanintænder'

I de seneste år har BMW-designs været præget af fronter med store såkaldte 'nyrer' i frontgrillen. Nu har BMW præsenteret designet på den nye 4-serie coupé, og nogle mener, at BMW nu er gået for vidt med udseendet på nyrerne.

På det danske bilmedie Bil Magasinets facebookside har opslaget med nyheden om BMWs nye coupé fået mange brugere til tasterne.

Bil Magasinet har selv i deres artikel beskrevet BMW-designet ved at konstatere, at nyrerne 'ligner kanintænder,' og flere af brugerne er enige.

'Jeg plejede at elske alt ved BMW, det gør jeg ikke længere desværre. Det virker, som om de er stået helt af - bevares bilerne kører som en drøm (de fleste af dem), og jeg har da selv haft en BMW, men med den designlinje, de kører pt, er jeg ude at butikken for nu,' skriver en bruger.

Se også: Disse danskere skrottede flest dieselbiler

BMW lover, at coupéen er en køremaskine. Foto: BMW

'Ærgerligt når de nu har gjort sig umage og lavet så veldrejet en bil, at de ikke har lyttet til kritikken og begrænset den fjollede grill,' skriver en anden.

'Nyrerne' er ulideligt uelegante,' lyder den hårde dom fra en bruger.

Ikke alle er dog af den opfattelse, at BMW-nyrerne fylder for meget.

'Jeg synes fandeme den er smuk,' konstaterer en bruger i en kommentar.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Modellen kommer til Danmark i løbet af efteråret. Foto: BMW

Ægte køremaskine

BMW kalder selv den nye 4-serie coupé for en 'ægte køremaskine,' og for at leve op til de ord er modellen gjort længere og bredere end forgængeren.

Indtil videre bliver topudgaven en BMW M440i xDrive Coupé, som kommer med en seks-cylindret rækkemotor koblet til et mildt hybridsystem. Det samlede antal hk er 374.

Indledningsvis kommer modellen i fire forskellige udgaver. På benzinsiden kommer to udgaver med en fire-cylindret motor med enten 184 hk i 420i Coupé og 258 hk i 430i Coupé, mens M440i xDrive Coupé som nævnt har en rækkesekser med 374 hk.

Vil man køre diesel, kan man vælge en BMW 420d Coupé med 190 hk.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Interiøret er særligt rettet mod føreren, lyder det fra BMW. Foto: BMW

Standard er sportssæder og et nydesignet sportslæderrat, mens lyddæmpende glas skulle optimere komforten på de lange køreture. Alle varianter bliver udstyret med 8-trins automatgear som standard

I 2021 følger flere motorvarianter, herunder også den fuldelektriske BMW i4.

BMW 4-serie Coupé har dansk lancering i oktober måned.

Se også: Denne Audi er 30 år: Har kun kørt 218 km