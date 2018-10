BMW klar med ny gigant-SUV: Så stor har du aldrig set en bimmer

Der er ofte en række ulemper forbundet ved at være bodybuilder.

Hvis man nogensinde har stået ved siden af de store fyre i fitnesscentrets frivægtsområde, så kender man en af dem: De pruster og stønner efter vejret, for mens resten af kroppen er vokset til dobbelt størrelse, så er næsen lige så lille, som den hele tiden har været.

BMW har imidlertidig bedrevet en bodybuilder af en bil, der ikke ligger under for den slags menneskelige begrænsninger. X7 hedder den, og både bilen og næseborene i front er større end nogensinde før hos BMW.

X7-modellen er BMW's nye flagskibs-firehjulstrækker, og med den bevæger den tyske bilproducent sig efter længere tids tøven ind på markedet for de helt store SUV'er. Her har konkurrenter som den fuldfede Range Rover og entreprenørmaskinen Mercedes-Benz GLS længe siddet på flæsket, og det kræver med andre ord sin bil at få lov at sidde med ved bordet.

Læder i lange baner

Det begynder meget godt: Bilen bliver 5,15 meter lang, 2 meter bred og 1,8 meter høj, hvilket betyder, at den er stort set lige så stor som de to konkurrenter. Både Range Rover og GLS er godtnok lidt bredere - henholdsvis 2,2 og 2,14 meter - mens BMW'en til gengæld slår begge på længden.

Størrelsen betyder, at bilen har syv sæder som standard, og passagererne vil i X7 møde en kabine med samme luksuriøse tilsnit som i BMW's ministermodel, 7-Serien.

Der er med andre ord plads til gå skridtet videre inden for luksusting, man ikke vidste, man havde brug for, med blåt læder, et lydsystem med 20 højtalere og 1500 watt, en gearstang i krystalglas og en infotainmentskærm, der reagerer på håndtegn.

(Artiklen fortsætter under billederne)

Foto: BMW

Foto: BMW

I den lidt mere seriøse boldgade er adaptive LED-forlygter, køreassistent-systemet 'Driving Assistant' og den automatiske parkeringshjælp 'Parking Assistant' på listen over standardudstyr. Her er også luftaffjedring, der blandt andet gør det muligt at sænke bilen, når varerummet på 2120 liter skal pakkes.

Ingen hybridmotor

Altsammen bidrager med stor sandsynlighed til at give bilen den luksusfornemmelse, der kræves i klassen. Til gengæld falder BMW'en igennem på ét overraskende punkt, hvor konkurrenterne er bedre med: BMW X7 vil ikke umiddelbart kunne fås med nogen former for hybridteknologi, når den kommer til Danmark til marts næste år.

Hvor eksempelvis Range Rover kan fås som pluginhybrid, der kombinerer en benzinmotor med en elektrisk motor, som skal lades op, får BMW's kunder kun mulighed for at vælge mellem tre konventionelle motorvarianter: En benzinmotor på 340 hk samt to dieselmotorer med henholdsvis 265 og 400 hk.

Meget tyder dog på, at en version er på vej med pluginhybrid-teknologi. Bilens lillebror, den kommende BMW X5, vil eksempelvis kunne fås som pluginhybrid, og ifølge mediet Autocar skyldes den manglende teknologi i X7 kun, at den endnu ikke er klar.

For at kunne sælges i Kina skal en pluginhybrid kunne køre 80 kilometer på ren el, og der skal ifølge mediet ny battericelleteknologi til at få den store bil op over denne grænse.

Den danske pris på BMW X7 er endnu ikke offentliggjort.

