BMW lancerer sporty elbil

At elbiler er lynhurtige til at accelerere på lige vej, er der ikke noget nyt i. Men for tyske BMW er det ikke nok. Med deres nye elbil, kaldet i4, vil de sikre sig, at smilet på chaufførens læber fortsat er der, når vejen begynder at sno sig.

For når der skal klistres et BMW-mærke i fronten på den nye elbil, skal de velkendte gode køreegenskaber også være i fokus.

- For første gang har vi udviklet en BMW med sporty DNA til elektrisk kørsel helt fra bunden, siger David Alfredo Ferrucino Camacho, som er projektleder for i4.

- I4 tilbyder alt, hvad BMW står for - og er endda helt elektrisk, siger han.

BMW i4 bliver en slags elektrisk søstermodel til de nuværende 3- og 4-serier, og der bliver tale om en såkaldt firedørs Gran Coupé med 100 procent elektrisk drivline, der i topversionen yder 530 hk.

- Alle elbiler er i stand til at accelerere hurtigt lige ud. Men det er ikke nok for os, her hos BMW, siger Camacho.

Det ved vi

Endnu afslører BMW ikke alle detaljerne om den kommende elbil. Modellen får officiel verdenspremiere i løbet af foråret, så her bliver vi klogere på, hvad vi kan forvente af de mindre modeller af i4. Indtil videre oplyser BMW nemlig kun, at topversionen får 530 hk, og at den vil kunne klare 0-100 km/t på cirka fire sekunder.

Rækkevidden på en opladning er takket være den 80 kWh store batteripakke på 600 km.

Efter verdenspremieren i slutningen af foråret forventes det, at de første kunder vil kunne sætte sig bag rattet af deres nye BMW i4 i løbet af efteråret.

