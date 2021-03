BMW osede og brugte olie: Nu skal leasingselskab betale pengene tilbage

Selvom man som privat leasingkunde ikke har de samme rettigheder som de forbrugere, der køber en bil på traditionel vis, er der dog stadig krav, som leasingselskaber skal leve op til.

Det slår en ny afgørelse fra Forbrugerklagenævnet fast, skriver Finans.dk på baggrund af afgørelsen fra Forbrugerklagenævnet.

Forbrugeren indgik i juni 2019 en aftale med et anonymiseret leasingselskab om at lease en BMW X5 xDrive 50 i. Vedkommende betalte 41.786 kr. i førstegangsbetaling, mens den månedlige ydelse lå på 4286 kr.

En måneds tid senere fik den nyslåede BMW-leaser testet SUV'en på et FDM-testcenter, fordi han havde konstateret, at der skulle fyldes ny olie på bilen for hver cirka 350 kilometers kørsel, mens det under kørsel osede kraftigt fra bilens udstødning. Desuden lugtede der ved brug af bilens aircondition af brændstof i kabinen.

Penge tilbage

Udbedringen af fejlene ville ifølge en uvildig ekspert løbe op i en regning på cirka 74.000 kr. Forbrugeren klagede til leasingselskabet og krævede aftalen ophævet, udbetalingen på 41.785 kr. samt flere månedlige ydelser tilbagebetalt og erstatning for udgifterne på 2200 kr. til motorolie og 2395 kr. til FDM-testen.

Leasingselskabet afviste dog klagen med henvisning til, at bilen på leveringstidspunktet ikke havde fejl, som forbrugeren ikke var kendt med.

Forbrugerklagenævnet gav forbrugeren medhold i, at der var tale om væsentlige fejl på bilen, og at selskabet derfor skal betale førstegangsydelsen på 41.785 kr. tilbage, ligesom selskabet også skal betale erstatning for FDM-testen. Forbrugeren fik dog ikke medhold i, at de månedlige ydelser også skulle tilbagebetales, og da vedkommende ikke havde dokumentation for køb af motorolie, skal den udgift heller ikke erstattes.

