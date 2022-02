BMW stopper produktion af ikonisk elbil

BMW's elbil i3 var den tyske bilgigants første rene elbil, og den blev mødt med en vis skepsis, da den først blev lanceret i 2013.

Efterhånden steg interessen for elbil-pioneren, men nu skriver flere internationale medier, herunder Die Zeit, at BMW vil stoppe fremstillingen af den lille elbil.

Den banebrydende elbil var altid tiltænkt rollen som en bybil, da dens rækkevidde var begrænset til cirka 130 kilometer, og derfor egnede den sig aldrig til længere distancer.

En letvægter i kulfiber

BMW fremstillede et særdeles let kulfiber-karrosseri, der skulle opveje for det flere hundrede kilo tunge batteri, dengang bilgiganten udviklede den revolutionerende i3.

BMW har dog ikke genbrugt platformen i andre modeller, da det er kompliceret at fremstille og reparere det unikke karrosseri.

Desuden vil den tyske bilkoncerns kommende elbiler heller ikke blive produceret med en kulfiber platform. De vil derimod være af en mere konventionel støbning.

Konkurrence fra egne rækker

Selv på niende år kunne BMW melde om et stigende antal af solgte i3 køretøjer. I 2021 blev der solgt 28.216 enheder, og dermed var det en stigning på 5,4 procent i forhold til det foregående år.

Elbilen fra Leipzig har dog fået større intern konkurrence eksempelvis fra BMW's egen bilmodel Mini, der produceres på koncernens fabrik i Oxford. Dertil har modellen iX1, som forventes klar sidst på året, allerede opnået stor popularitet blandt forbrugerne.

BMW har endnu ikke givet nogen officiel begrundelse for, hvorfor produktionen af i3 stopper.