BMW vil stjæle kunder fra direkte konkurrent

Volkswagen skal have mere konkurrence til deres Golf GTI-model, mener BMW, der ud af det blå har præsenteret en ny variant af 1-serien, kaldet 128 Ti.

Egentlig har BMW allerede en heftig udgave af 1-serien på modelprogrammet. Den hedder M135i XDrive, men der er tale om en firehjulstrukket sag med over 300 hk og en pris på over 600.000 kr. Den slags kan man ikke konkurrere med VW Golf GTI med, så derfor lancerer BMW nu 128 Ti, som er forhjulstrukket og udstyret med en 2-liters turbomotor, der yder 265 hk. Det er nok til en acceleration fra 0-100 km/t på 6,1 sekunder.

Det oplyser BMW i en pressemeddelelse.

Til sammenligning yder VW Golf GTI 245 hk. Største forskel på de to er, at VW Golf GTI kan vælges med manuelt gear, mens den nye 128 Ti kun kommer med en otte-trins automatgearkasse.

Og tyske BMW lægger heller ikke skjul på, at 128 Ti er udviklet med fokus på at give chaufføren et smil på læben bag rattet.

- Hele affjedringen og styretøjet er specifikt optimeret til at tilbyde sportslig og førerorienteret køredynamik. Derfor henvender den nye forhjulstrukne sportsbil sig særligt til en ung målgruppe med fokus på typisk BMW-køreglæde, skriver BMW i pressemeddelelse.

Se også: Bilgiganter puster nyt liv i vanvittige familiebiler

Artiklen fortsætter under billedet ...

Designændringerne er marginale, men her er fokus også på køreglæde. Foto: BMW

Lettere

BMW 128 Ti kommer som nævnt standard med en otte-trins automatgearkasse og Torsen-differentiale, som skal give bedre træk på de to forreste hjul, der både skal håndtere sving og de 265 hk. Modellen er desuden 10 mm lavere end en almindelige 1-serie. Derudover er 128 Ti cirka 80 kg lettere end den kraftigere M135i xDrive.

BMW er endnu ikke klar med danske priser på den nye model, der er udviklet med køreglæde i fokus.

Den kommer på markedet i november 2020.

Se også: BMW får kritik for nyt design: 'Ligner kanintænder'