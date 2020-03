Bond-mærke i knæ: Aston Martin leverer stort underskud

2019 blev et udfordrende år for sportsvognsproducenten Aston Martin, der blandt andet er kendt for at levere biler til selveste James Bond i fortællingerne om Agent 007.

Aston Martin kom således ud af 2019 med et underskud før skat på 104,3 millioner pund, svarende til cirka 914 millioner kroner.

Det skriver flere medier, blandt Automotive News Europe og Autocar.co.uk.

Omsætningen i 2019 faldt med ni procent til 997,3 millioner pund.

I en pressemeddelelse oplyser Aston Martin i samme ombæring, at finanschefen, Mark Wilson, og formanden, Penny Hughes, begge vil forlade firmaet.

Aston Martin-direktør Andy Palmer kalder ifølge Autocar 2019 for 'en ekstremt svær periode' for firmaet.

Han understreger dog samtidig, at firmaet er ved at omstrukturere.

- Vi har revideret vores forretningsplan for at nulstille, stabilisere og minimere risici for virksomheden for at gøre den klar til kontrolleret, langsigtet rentabel vækst, siger Palmer til mediet.

- Med vores reviderede plan og passende finansiering på plads tror jeg, at vi har byggestenen til at sikre den økonomiske omstilling af virksomheden i overensstemmelse med vores position som et luksusbilfirma, siger han videre.

Forhåbninger til SUV

Virksomheden håber på at få et løft, når firmaets første SUV, DBX, kommer på markedet inden længe. Aston Martin oplyser ifølge Autocar, at antallet af ordrer på den nye SUV allerede har overskredet det samlede salgsmål for hele 2020.

Aston Martin lancerer desuden hyperbilen Valkyrie i år, og derudover siger firmaet, at en udvidelse af porteføljen af centermotoriserede biler vil være et fokuspunkt i år med målet om at lancere modellen Valhalla i 2022.

Rigmanden Lawrence Stroll, som er far til Formel 1-kører Lance Stroll, har for nyligt købt 16,7 procent af aktierne i Aston Martin for 182 millioner pund.