Bond-mærke klar med ny bil: Men kan du leve med dette?

Mens hele verden downsizer motorer og skifter til produktion af elbiler, holder Aston Martin fast i, at der skal være plads til biler med store, potente motorer med mange cylindre.

Nu har Aston Martin en ny model klar, V12 Vantage, som kommer med en 5,2-liters biturbo V12-motor, der yder 690 hk og 753 Nm.

Det er nok til, at bilen kan sprinte fra 0-100 km/t på 3,4 sekunder, mens topfarten ligger på 320 km/t.

- Hver eneste store sportsvognsproducent har en heltebil. For Aston Martin har den bil i de senere år været V12 Vantage, siger Tobias Moers, som er adm. direktør i Aston Martin, i en pressemeddelelse.

- Opskriften er blevet forfinet gennem årene med stor succes, men essensen er forblevet den samme. Nu er det tid til at afslutte denne stamtavle med det mest spektakulære eksempel til dato - den hurtigste, mest kraftfulde og mest dynamiske V12 Vantage nogensinde, siger han.

Artiklen fortsætter under billederne ...

Denne hækvinge er meget iøjnefaldende på den smukke sportsvogn. Foto: Aston Martin

Også i profil er hækvingen tydelig at se. Foto: Aston Martin

Iøjnefaldende detalje

Aston Martin oplyser, at den nye V12 Vantage i endnu højere grad end tidligere er udviklet med fokus på køredynamik. For eksempel har modellen en aerodynamikpakke, der genererer op til 204 kg downforce, men de aerodynamiske tiltag er også den detalje, der har kastet mest debat om den nye Aston Martin af sig.

Aston Martin har nemlig valgt at montere en stor hækspoiler på bilen, som bidrager til at skabe downforce, men ikke alle er lige store fans af hækvingen.

Eksempelvis lyder det fra den nuværende Top Gear-vært Chris Harris, at særligt ét spørgsmål trænger sig på.

'Kan man få den uden den åndssvage vinge?,' skriver Chris Harris i et opslag på Instagram.

Artiklen fortsætter under opslaget ...

Aston Martin understreger dog, at man, til trods for at hækvingen er standardudstyr, har mulighed for at fravælge den, hvis den ikke falder i ens smag.

Den nye V12 Vantage vil kun blive bygget i 333 eksemplarer, og alle eksemplarer er allerede solgt.