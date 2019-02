Bondefanget: Brugte klassikere til at lænse bilkøbere

10 svindlerne udgav sig angiveligt for at sælge klassiske biler til eksport, men bilerne kom aldrig frem

Det kan være en fristende overspringshandling at dagdrømme om sjældne og klassiske biler online.

For mange sætter prisen en naturlig barriere for at føre tankeeksperimentet ud i virkeligheden, men selv ikke med de nødvendige midler kan man være sikker på at komme bag rattet af en af nettets utallige drømmebiler.

Det har et ukendt antal bilkøbere måttet sande efter have 'købt' bil af 10 personer, der nu er sigtet for svindel. Bilerne, der er blevet handlet gennem auktions- og salgssider på nettet, er nemlig aldrig nået frem, og pengene er forsvundet.

De 10 personer, der menes at stå bag svindlen, er blevet anholdt i så forskellige lande som USA, Finland, Letland og Litauen, men de har ifølge den amerikanske anklagemyndighed samarbejdet om svindlen.

Det skriver Bloomberg.

Falske fragtfirmaer

Ifølge mediet har de anholdte oprettet falske profiler på auktionssider og portaler for bilsalg på nettet og her foregivet at have biler, både og andre maskiner til salg. Der har angiveligt været tale om biler af mærkerne Mercedes-Benz, Porsche og Tesla samt klassiske Dodge- og Chevrolet-modeller fra 1960'erne.

Når køberne har henvendt sig, har personerne ført svindelnummeret videre med forhandling og håndslag, hvorefter de har bedt køberne om at betale til et fragtfirma.

Det er køberne gået med til, men bilerne er herefter aldrig nået frem. Ifølge anklageren har fragtfirmaerne nemlig været lige så falske som salgsprofilerne. I stedet for at havne i lommerne på fragtmanden med ansvar for transporten, er pengene blevet sendt videre til Østeuropa.

Det betyder ifølge Bloomberg, at mange købere har været ude af stand til at få pengene igen.

Det er uklart, hvor lang tid svindlen har stået på, men ifølge mediet kan enkelte af de sigtede se frem til op til 30 års fængsel i USA, hvis de bliver dømt.

- De tiltaltes engang så lukrative fornøjelsestur er forbi, siger anklager Geoffrey Berman ifølge Bloomberg.