Bonos koplettede Mercedes kan blive din

U2-forsangeren fejrede debutalbummet 'Boy' med en Mercedes ud over det sædvalige. Nu skal den have en ny ejer

Læderbukserne er nemme at finde. Det samme er de store solbriller med blå tint, og med lidt god vilje er en slidt Gibson Explorer også inden for rækkevidde. Men hvis du for alvor skal udleve U2-drømmen, har du kun én chance. One. Og den er her nu.

U2-forsangeren Bonos gamle Mercedes-Benz 450 SEL er nemlig dukket op hos auktionshuset Car & Classic.

På ydersiden ligner den mange af de Mercedes-modeller fra 80’erne, som i ny og næ dukker op på diverse brugtbilssider: Lakken er træt, udstødningsrøret er en anelse rustrødt, og hjulkapslerne har kysset lidt for mange kantsten. Men skinnet bedrager.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Bilen drives frem af en nyserviceret V8-motor, der har gået 262.000 kilometer. Foto: Car & Classic

For så snart du åbner førerdøren, står du foran det, der må have været enhver håbefuld rockmusikers våde drøm tilbage i begyndelsen af 80'erne: Væk er det bløde Mercedes-læder, de diskrete højtalere og den tidstypiske radio. Her er i stedet plettet koskind på sæder og døre, talrige Alpine-højtalere og et stereoanlæg så stort, at Bono måtte tilføje en brandslukker til indretningen for at være på den sikre side.

Lyd for en formue

Auktionshuset skriver, at forsangeren købte den store S-Klasse i 1980 for at fejre den succes, som U2 fik med albummet ‘Boy’. Bilen var i forvejen noget af det mest fornemme, Mercedes-Benz tilbød, men Bono lagde angiveligt 12.000 pund oveni købsprisen for at få det store stereoanlæg installeret.

Intet mindre end fire forstærkere skulle der tilsyneladende til for at sikre god lyd til bilens passagerer og alle dem, de kom forbi. Og Bonos manglende evne til at finde det, han leder efter, har da også givet bilen en del kilometer på tælleren.

Hele 163.000 miles eller 262.000 kilometer har den rullende koncertsal tilbagelagt siden 1980.

Artiklen fortsætter under billederne ...

Bilen er naturligvis højrestyret og står i Irland. Foto: Car & Classic

41 år og tæt kontakt til en rocklegende har sat sine spor. Foto: Car & Classic

Desværre er det ikke kun det ydre, der bærer præg af de mange kilometer. Koskindet er godt slidt på især førersædet, og så har radioen 'en lille fejl', skriver Car & Classic. Det fremgår ikke, om der dermed er lukket for U2 diskoteket, eller om det stadig er muligt at sætte en CD på.

Inden bilen skal tilbage på vejen, skal udstødningen nok skiftes. Men V8’eren under motorhjelmen er nyserviceret, og bilen kører generelt godt, lover auktionshuset.

Auktionen slutter 25. juli, og det ser allerede nu ud til at blive en blodig søndag. I skrivende stund har seks interesserede købere meldt sig på banen, og højeste bud er 14.000 pund, svarende til 120.000 kroner.