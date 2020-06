Bor du her? Så betaler du meget for din bilforsikring

Din adresse har stor betydning for, hvor meget du skal betale for din bilforsikring. Nu har sammenligningsportalen Samlino.dk undersøgt, hvor stor betydningen faktisk er.

Ny data fra Samlino.dk viser nemlig, hvor i landet danskerne betaler mest for deres bilforsikring.

Dataen er baseret på over 100.000 opslag på Samlino.dk's sammenligningstjeneste til bilforsikring. Her kan brugerne sammenligne forsikringspriser fra adskillige forsikringsselskaber, og det er ud fra disse sammenligninger, at den gennemsnitlige laveste pris for bilforsikring for alle områder i Danmark er fundet. Tallene er baseret på både ansvars- og kaskoforsikringspriser.

Resultaterne viser, at du at du kan spare over 800 kr. om året på din bilforsikring, hvis du bor i det billigste område sammenlignet med det dyreste.

Hvis du er fra Østjylland, er det sandsynligt ifølge Samlino.dk’s data, at du kommer til at betale meget for din bilforsikring. Her er den gennemsnitlige laveste pris for en bilforsikring 7466 kroner om året.

Bilforsikringerne i Østjylland ligger hele 12 procent højere end det laveste gennemsnit i Danmark.

Syd er billigst

For at finde den laveste gennemsnitlige pris, skal man ikke bevæge sig særlig langt væk fra Østjylland. Den findes nemlig i den sydlige del af Jylland.

Her koster den billigste forsikring i gennemsnit kun 6654 kroner om året. Det er en forskel på 812 kroner om året.

Så meget koster bilforsikring gennemsnitligt Her kan du se den fulde liste over, hvad den billigste bilforsikring gennemsnitligt koster i landsdelene: Sydjylland: 6654 kr. Fyn og øerne: 6724 kr. Nordjylland: 6769 kr. Sjælland, Lolland, Falster og Møn: 6828 kr. Midt- og Vestjylland: 6947 kr. København og omegn: 7126 kr. Nordsjælland: 7140 kr. Østjylland: 7466 kr. Kilde: Samlino.dk, juni 2020

I Danmark er det lovpligtigt, at biler, motorcykler og knallerter, der kører på offentlig vej, ansvarsforsikrede. Forsikringen dækker, hvis du som ejer eller bruger af et køretøj forvolder skade på andre. Ansvarsforsikringen dækker dog ikke for skader på forsikringstagerens eller -brugerens ejendele, ligesom skade på bilens fører heller ikke bliver erstattet.

Her skal man have en kaskoforsikring, som er frivillig at have. Har du lånt penge til bilen eller købt den på afbetaling, vil det dog normalt være et krav fra forsikringsselskabet, at bilen er kaskoforsikret. I princippet dækker en kaskoforsikring enhver skade, der sker på køretøjet samt tyveri. Skader af mekanisk art eller skader, der skyldes manglende vedligeholdelse som f.eks. rustskader, dækker kaskoforsikringen ikke.

