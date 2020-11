Bor du her? Så bliver det lettere at lade elbilen hurtigt

Det bliver lettere og hurtigere for de, som bor i etageejendom i hovedstadsområdet, at lade elbilen

Vi køber særdeles mange elbiler i Danmark for tiden, og det stiller større krav til antallet af tilgængelige ladere.

Ladeoperatøren Clever vil inden udgangen af 2025 etablere flere end 10.000 nye, offentlige ladepunkter i hele landet, og ud af dem skal cirka 6000 placeres i Region Hovedstaden, hvor behovet for offentlig opladning er størst.

Det oplyser Clever i en pressemeddelelse.

Etableringen af de cirka 6000 nye ladere i hovedstadsområdet svarer til næsten 10 gange så mange ladere, som Clever i dag har sat op i regionen.

- Hjemmeopladning er den ideelle løsning for de mange danskere, der har mulighed for at få sat en ladeboks op ved hjemmet. Men for de rigtig mange danskere, der bor i etageboliger i Region Hovedstaden, er hjemmeopladning ikke en mulighed. Derfor sætter vi nu ind med et gevaldigt løft af lademulighederne i hovedstadsområdet og resten af regionen, siger Casper Kirketerp-Møller, Clevers direktør.

Ny lynlader i byen

Når der i fremtiden skal lades rigtig hurtigt på elbilen, skal man lægge vejen forbi Frederiksberg Rådhus, for her har Clever

fået tilladelse til at etablere sin første lynladestation i regionen. Clever forventer, at den vil være klar i løbet af sommeren 2021.

- Vi er rigtig glade for, at Frederiksberg Kommune er klar til at give kommunens lademuligheder et solidt skub i den rigtige retning. Den nye ladestation, der kommer til at ligge lige ved rådhuset, har kapacitet til omkring 900 opladninger om ugen, så alene med denne lynladestation vil elbilisterne opleve, at det bliver nemmere og hurtigere at få ladet bilen op, siger Casper Kirketerp-Møller.

Den nye lynladestation ved Frederiksberg Rådhus vil have fire lynladepunkter og kunne foretage omkring 47.000 opladninger på et år. Det svarer til omkring 900 opladninger om ugen. Normal- og hurtigopladning går op til 50 kW, mens lynopladning i dag går op til 350 kW.

