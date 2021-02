Bor du i lejlighed? Så bliver det lettere at lade elbilen

Nu bliver det snart nemmere at få strøm på bilen i udvalgte boligområder i hovedstaden

Bor man i etageejendom, kan det være en udfordring at få ladet en elbil op, for der er rift om ladestanderne i landets større byer.

Nu kommer der dog nye ladere til elbiler i flere boligområder i København.

Bag et nyt projekt står Merkur Andelskasse, som i samarbejde med ladeoperatøren Spirii i løbet af de kommende måneder vil opstille ladestandere i områder med mange etageejendomme. Strømmen til ladestanderne kommer fra danske vindmøller, og laderne vil kunne bruges frit af alle uden krav om medlemskab.

Det oplyser Merkur Andelskasse i en pressemeddelelse.

- Hvis vi skal nå regeringens mål om 1 million el- og plugin hybridbiler på vejene i 2030, altså om bare ni år, så skal det også være praktisk muligt at have en elbil, hvis man bor i etageejendom i byerne. Der er for langt mellem ladestanderne i byerne, og derfor vil vi gerne opstille ladestandere med grøn strøm til en lav pris, så vi kan hjælpe udviklingen i den rigtige retning, siger Charlotte Skovgaard, administrerende direktør i Merkur Andelskasse.

Her vil de være

De nye ladestandere vil blive opstillet i løbet af foråret. I første omgang er standere til 117 biler godkendt på 20 steder i København og på Frederiksberg, og planen er snarest muligt også at udvide til Aarhus og Aalborg.

Prisen på at lade på Merkurs standere kommer til at ligge på cirka 3 kr. pr. kWh i år. For kunder i Merkur bliver det billigere – nemlig ned til 2,25 kr. pr. kWh.

Her vil laderne blive opstillet. Grafik: PR

