Boris Johnson vil forbyde salg af benzin- og dieselbiler

Fra år 2035 kan briter kun købe nul-emissionsbiler, hvis de vil købe ny bil i hjemlandet. Det er i hvert fald planen, hvis det står til premierminister Boris Johnson.

Et forbud mod benzin-, diesel- og hybridbiler er allerede planlagt til at skulle træde i kraft i 2040 i Storbritannien, men det er fem år for sent, mener Boris Johnson, der vil have fremrykket forbuddet til 2035.

Det skriver BBC.

Boris Johnson luftede den nye tidsplan i London under et optaktsevent til et FN-klimatopmøde, som skal afholdes i november i Glasgow.

- Vi ved, at vi som land, som samfund, som planet, som art, bliver nødt til at handle nu, lød det fra premierministeren ved optaktseventet ifølge NBC News.

Hvis det er muligt, åbner Johnson endda for, at forbuddet kan indføres tidligere end 2035. Konkret vil det betyde, at der vil være forbud mod at sælge både benzin-, diesel- og hybridbiler, således man kun kan købe biler eller varebiler, som kører på el eller brint.

CO2-neutral

Det oprindelige forslag om at indføre forbud mod salg af nye biler, som ikke er emissionsfrie, blev fremsat i 2017.

Med Johnsons nye ambitioner er det dog første gang, at forbuddet også inkluderer hybridbiler.

Forbuddet er oprindeligt tænkt som et skridt på Storbrittaniens vej mod at blive CO2-netto-neutral i 2050. Det vil sige, at Storbrittanien ikke udleder mere CO2, end der optages i naturen.

I Storbritannien udgør biler, som kører på fossile brændstoffer, stadig størstedelen af nyregistreringer, men fra 2018 til 2019 steg antallet af nye elbiler på vejene med 144 procent, ifølge Society of Motor Manufacturers and Traders.

Et forbud om salg af biler, som ikke er emissionsfrie, er ikke kun noget, som briterne har overvejet.

I Frankrig træderet lignende forbud i kraft i 2040. Og i Norge har Stortinget ifølge NBC News vedtaget et ikke-bindende mål om at ingen biler i 2025 udleder CO2.

