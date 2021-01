Branche rystet over råd om bilkøb: - Jeg er simpelthen målløs

I en opfordring til forbrugere rådede FDM til, at man undlader at købe ny bil lige nu, da der er usikkerhed og uafklarede spørgsmål om de nye bilafgifter, og at Motorstyrelsens it-system ikke er klar til de nye afgifter, hvilket gør, at enten bilkøber eller forhandler skal lægge penge ud, til Motorstyrelsen efterregulerer.

Overraskende melding: 'Vent med at købe bil'

Men flere organisationer i bilbranchen retter nu kritik af FDM's råd og kalder det 'en kniv i ryggen på branchen'.

- Jeg er simpelthen målløs over, at FDM går ud og rådgiver forbrugerne til ikke at købe bil. (...) Forbrugerne kan være ganske trygge. For langt de flestes vedkommende er det forhandlerne, der tager risikoen med de nye afgifter, siger Gitte Seeberg, adm. direktør i Autobranchen Danmark, i en pressemeddelelse.

Bank for staten

Direktøren henviser til en undersøgelse, som Autobranchen Danmark for få dage siden gennemførte blandt sine medlemmer om netop forholdet om afgifterne. Undersøgelsen viser, at det er forhandlerne, der lægger penge ud for staten. Netop dét forhold sætter bilforhandlerne i en stor økonomisk klemme lige nu.

- Det er kritisk nok i forvejen, at de skal agere bank for staten, indtil Skattestyrelsens it-systemer kan håndtere de nye bilafgifter. Det betyder, at de skal finde ekstra mange penge i disse tider, hvor Danmark er lukket ned, og bilsalget kører på et absolut minimum, siger Gitte Seeberg.

Skræmmebillede

Hos Dansk Bilforhandler Union (DBFU) kalder man FDM's scenarie for et 'ikke eksisterende skræmmebillede'.

- Bilkøberne kan trygt købe en brugt bil, hvor prisen der handles til, også er prisen på bilen efter lovgivningen endeligt er vedtaget, lyder det fra DFBU i en pressemeddelelse.

FDM: - Vi hjælper branchen

Hos FDM holder man fast i, at usikkerheden giver anledning til øget opmærksomhed fra forbrugerne.

- Vi hjælper branchen med et problem, som de står i ved at lægge pres på politikerne, siger Ilyas Dogru, forbrugerøkonom i FDM, til Ekstra Bladet som svar på kritikken.

Noget tyder på, at presset fra flere forskellige organisationer i bilbranchen har virket.

I hvert fald oplyser Bilbranchen DI torsdag i en pressemeddelelse, at bilforhandleres frist for indbetaling af registreringsafgift for marts, der normalt vil skulle falde i april, er udskudt til november.

- Dermed lægger Skatteministeriet op til at løse en del af den likviditetsklemme, landets bilforhandlere ser ind i som konsekvens af, at de frem til 1. juni skal indbetale registreringsafgift efter de tidligere regler, inklusive afgiftsstigningen på el- og plug-in-hybridbiler fra nytår, skriver organisationen i en pressemeddelelse.

- Nu er vi mere positive i forhold til et bilkøb, end vi var inden denne udmelding, siger Ilyas Dogru fra FDM.