Brexit nærmer sig: Britiske fabrikker forbereder nedlukning

Fem dage uden nogen biler at bygge. Det er, hvad medarbejderne hos Storbritanniens største bilproducent, Jaguar Land Rover, kan se frem til i begyndelsen af april. Og det er ikke, fordi de alle sammen har ferie til gode.

Nej, den planlagte stilstand skyldes i stedet, at bilproducenten har valgt at slukke samlebåndene i en uge på grund af det forestående Brexit. Jaguar Land Rover slutter sig dermed til Honda og Toyota, der har barslet med lignende planer for deres britiske fabrikker.

Det skriver mediet Motor1.

Storbritannien melder sig officielt ud af EU den 29. marts klokken 23, og bilproducenterne har længe frygtet de konsekvenser, det kan få for fabrikkerne her.

Frygten er tiltaget i takt med, at sandsynligheden for en handelsaftale mellem EU og Storbritannien er blevet mindre, og nu forbereder man sig på det værst tænkelige scenarie: At Storbritannien træder ud af EU uden en aftale.

Vil undgå forstyrrelser

Bilproducenterne er dybt afhængige af at kunne importere dele fra underleverandører i Europa, og det er usikkert, om det kan foregå ligeså gnidningsfrit efter 29. marts.

Det første modtræk er derfor tilsyneladende at slukke samlebåndene midlertidigt. Både Jaguar Land Rover, Toyota og Honda taler om at undgå de 'forstyrrelser', som Brexit kan forårsage.

Overfor The Guardian fortæller Johan Van Zyl, øverste chef i Toyotas europæiske afdeling, at en midlertidig lukning skal bruges til at tilpasse logistikken til den nye situation.

Til gengæld er det mere uklart, hvad Brexit vil betyde for producenterne på den lange bane.

- Hvis vi ender med at skulle ændre vores logistik, så vil det på længere sigt gøre det dyrere (at producere biler, red.) og have indflydelse på vores konkurrenceevne og selvfølgelig fremtiden for vores drift, sagde Johan Van Zyl til The Guardian tilbage i oktober.

Honda opbygger et lager

Hos Honda, der bygger sin Civic-model på en fabrik i England, vil man også stoppe produktionen i seks dage i april.

Ifølge Reuters har bilproducenten desuden i sinde at bygge flere biler end normalt i tiden op til 29. marts, så man har et lager at tære på, hvis udtrædelsen af EU bliver tumultarisk.

Jaguar Land Rover har længe været blandt de mest flittige kritikere af den politiske håndtering af Brexit, og modsat Honda og Toyota har producenten også sit ophav i Storbritannien.

Overfor The Guardian har koncernens øverste chef, Ralf Speth, derfor tidligere gjort opmærksom på, at 'titusindvis af job' vil være i fare, hvis der ikke findes en løsning.

Så sent som i januar annoncerede Jaguar Land Rover en spareplan, der vil skære 4500 job fra. Det skyldes dog ikke Brexit, men at bilproducenten tabte penge i 2018.

