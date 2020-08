Brians vanvittige Nissan-rekord belønnes

Brian Murphy har præsteret at køre 1,6 millioner kilometer i sin Nissan, og nu har forhandleren foræret ham en ny

Er du en af dem, der holder dig langt væk fra en bil, når den har rundet et par hundrede tusinde kørte kilometer, så skal du tage at læse med her.

For en bil behøver slet ikke at være pensionsmoden, når den har rundet eksempelvis 300.000 kilometer. Langt fra, faktisk.

Det har en amerikaner ved navn Brian Murphy bevist på imponerende vis. Og nu er han blevet belønnet for sin indsats.

Det oplyser Nissan USA i en pressemeddelelse.

I 2007 købte han en Nissan Frontier, der i Danmark kendes som Navara, ved en Nissan-forhandler i Crystal Lake i USA. Sidenhen har den i dag 62-årige Murphy kørt intet mindre end over 1.000.000 miles i pickup'en, svarende til over 1.600.000 kilometer. Murphy er nemlig selvstændigt bud, og derfor tilbringer han hverdagene på vejene og gerne i op til 13 timer om dagen, og derfor er det lykkedes ham at køre så mange kilometer.

Nu har Nissan-forhandleren så foræret Murphy en spritny Frontier som belønning for den flotte bedrift. Der er tale om en Nissan Frontier fra 2020 udstyret med 3,8-liters V6-motor tilkoblet en ni-trins automatgearkasse. Bilen har en værdi af 26.790 dollars svarende til lige knap 170.000 kroner.

- Brian Murphy er indbegrebet af en Frontier-ejer, så det er kun passende, at han kører en af de første 2020-Frontier pickupper i USA, siger Graig Keeys, regional vicepræsident for Nissan Midwest Region i USA, i pressemeddelelsen.

- Tak, Brian, for at illustrere holdbarheden og pålideligheden ved Frontier-modellen i mere end 13 år og over en million miles, siger han.

Pålidelig bil

Murphys solide følgesvend er en Frontier fra 2007, som er udstyret med en fire-cylindret moter med en fem-trins manuel gearkasse.

Bilens originale kobling holdt intet mindre end 801.000 miles, svarende til lige under 1,3 millioner kilometer, før den skulle skiftes. Tandremmen skulle først udskiftes præventivt efter 700.000 miles, mens bilens køler og generator havde cirka 450.000 miles i sig. Førersædet måtte skiftes efter en halv millions miles.

Selvom bilen ifølge Murphy stadig 'kører godt,' så er han helt klar til at køre i den nye 2020 Frontier.

- Jeg kommer til at savne denne bil, ingen tvivl, men jeg er glad for, at den skal 'hjem til Smyrna'. Samtidig med er jeg helt klar til mit næste kapitel, og jeg kan ikke vente med at prøve min nye Frontier, siger Brian Murphy.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Til højre ses Brian Murphys Nissan Frontier, som han har kørt over 1 million miles i. Til venstre hans nye bil. Foto: PR

Han forventer ikke at skulle køre lige så langt i den nye bil, da han i kraft af sin alder på 62 år vil arbejde mindre fremover.

- Men jeg vil aldrig sige aldrig - specielt ikke i en Frontier, siger han.

Hans gamle bil, som har fået navnet 'Million-Mile Frontier' vil kunne nyde sit velfortjente otium på Nissans egen fabrik i Smyrna, Tennessee, hvor bilen blev bygget for over 13 år siden.

