Briterne pumper kæmpe millionbeløb i veje, der kan lade elbiler op

Britiske bilister skal i fremtiden kunne lade deres elbiler op, mens de kører.

Det er ambitionen bag et vejprojekt, som den britiske regering vil skyde op mod 334 millioner kroner ind i, og som én gang for alle skal gøre det muligt for elektriske biler at overhale deres artsfæller med benzin- eller dieselmotorer.

Selv om elbilernes popularitet er stærkt stigende, er der nemlig et afgørende punkt, hvor de stadig ikke kan følge med: Tidsforbruget ved fodertruget. Hvor en bil med konventionel forbrændingsmotor kun har brug for et par minutters stilstand for at blive tanket op med brændstof, skal mange elbiler i dag stå i stikkontakten i timevis for at opnå samme rækkevidde.

Men hvis det står til regeringen, skal veje med trådløs batteriopladning gøre det muligt at suse ufortrødent videre i sin elbil, når en tom tank tvinger benzin- og dieselbilerne til at trække ind på tankstationen til et pitstop. Det skriver The Sun.

'En spændende mulighed'

Satsningen er en del af den britiske regerings omfangsrige strategi, 'Road to Zero', der for nylig er blevet præsenteret. Den indeholder en lang række initiativer, der skal sikre en 80 procents reducering af drivhusgasser i Storbritannien i 2050 set i forhold til 1990.

Foruden trådløs batteriopladning vil regeringen blandt andet også forbyde salg af nye benzin- og dieselbiler fra 2040, gøre det obligatorisk at indbygge ladestik i nye huse og skabe yderligere muligheder for at lade bilen via stik i gadelygterne langs de veje, hvor man må parkere.

De øremærkede penge til trådløs batteriopladning skal først og fremmest gå til at udvikle og teste 'innovativ, billig trådløs opladning', skriver regeringen i sin strategi.

- Udviklingen af trådløs opladning er en spændende mulighed, som regeringen planlægger at støtte, skriver man og tilføjer:

- Specialdesignede trådløse sendere kan indbygges i vejnettet og bruges til at drive køretøjer og lade deres batterier op under kørsel. En opgradering af motorvejene med denne teknologi kunne gøre det muligt for (elektriske, red.) biler at køre lange distancer, uden at det vil påvirke batteriernes levetid. Det vil samtidig bane vej for, at kommercielle biler, busser og taxier kan lades op, mens de bruges.

Teknologien er på vej

Strategien nævner, at flere britiske virksomheder allerede er i gang med at udvikle teknologien, men går ikke i detaljer med, om disse skal indgå i regeringens vejprojekt.

Noget tyder dog på, at der ikke går voldsomt lang tid, før det bliver muligt at oplade sin elbil undervejs på turen.

I Sverige har man eksempelvis allerede anlagt en vej, hvor elbiler ved hjælp af en gribearm og to skinner i vejen kan lade op under kørsel. Og hos amerikanske Qualcomm er man endnu længere - i et samarbejde med Renault har man demonstreret trådløs batteriopladning på en testbane.

