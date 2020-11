Britisk adelsmærke sadler om: Krone 121 kan blive elektrisk

Bentley har i mange år været et af de foretrukne mærker i det danske kongehus. Fortsætter det i fremtiden, kan kongehuset meget snart køre grønt

Ædeltræ på instrumentbordet, ægte læder på snart sagt alle synlige flader og et v-formet overflødighedshorn af en benzinmotor på 6,75 liter ude foran.

I en Bentley har prominente ejere som f.eks. dronning Margrethe 2. indtil for ganske nylig kunne opleve samme form for luksus som deres forgængere, idet det britiske mærke som et af de eneste i verden har holdt fast i bilindustriens gamle håndværkstraditioner.

Tidligere på året valgte man dog at lade den kendte motor på 6,75 liter udgå efter over 60 års produktion, og nu går mærket skridtet videre: I 2026 vil man kun sælge biler, der enten er fuldt elektriske eller har plugin-hybridteknologi. Og i 2030 er det helt slut med forbrændingsmotoren - herfra vil der kun være elektriske biler på det britiske menukort.

Det skriver BBC.

- I løbet af det næste årti vil Bentley transformere sig selv fra en 100 år gammel producent af luksusbiler til en ny, bæredygtig rollemodel for luksus, siger Bentleys direktør Adrian Hallmark ifølge BBC.

Kun få eksisterer: Unik filmbil er til salg i Danmark

Beslutningen skal ifølge BBC ses i lyset af, at Bentleys tyske ejer, Volkswagen, i øjeblikket storsatser på elektriske biler. I 2025 regner Volkswagen således med at producere 1,5 mio. elbiler om året, og man har allerede stor erfaring med teknologien: Alene sidste år producerede man ifølge mediet Greenbiz 70.000 el- og hybridmodeller.

Til sammenligning solgte Bentley samme år godt 11.000 biler.

Bentleys nye, grønne strategi indeholder også et mål om at reducere producentens samlede miljøaftryk med 75 procent set i forhold til 2010. I 2030 håber mærket at blive fuldstændig CO2-neutralt.

Bentley skriver i en pressemeddelelse, at den første fuldt elektriske model vil blive lanceret i 2025.

Toyota på ny kurs: Kommer også til Danmark