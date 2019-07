Britisk hyperbil: Hurtig Lotus får knap 2000 hestekræfter og vild pris

I mange år har der været langt mellem nyhederne fra den traditionsrige, britiske sportsvognsproducent Lotus.

Bilbyggerne fra Norwich har dog knoklet i kulissen for at ændre status quo, siden den nuværende kinesiske ejer overtog virksomheden i 2017. Og nu er den første frugt af arbejdet lanceret. Navnet er Evija, og bilen, der bærer det, skal sende Lotus-plakaterne tilbage på væggen på verdens mange drengeværelser.

For at lykkes med den mission har Lotus skabt en elektrisk hyperbil, der slår alt fra Bugatti Chiron til Koenigsegg Jesko, når det kommer til muskler. Evija yder intet mindre end 1973 hestekræfter, hvilket ifølge Lotus gør den til den mest kraftfulde serieproducerede bil i verden.

Bygget helt i kulfiber

Hyperbilen skal ifølge mediet produceres i bare 130 eksemplarer, men får til gengæld en tårnhøj pris. 1,7 mio. pund skal man angiveligt betale for et sæt nøgler, hvilket i danske kroner svarer til 14 mio. kroner.

For de penge får man en bil, der foruden at være ganske sjælden også er hurtig. Lotus lover, at bilen kan nå fra 0 til 100 km/t. på under tre sekunder, mens topfarten ligger et sted på den anden side af 322 km/t.

Lotus har dog endnu ikke offentliggjort præcise tal på de to discipliner, som sportsvognsproducenterne ofte bruger til at positionere sig i forhold til konkurrenterne. Man vil til gengæld gerne ud med, at Evijas chassis er bygget helt i kulfiber, hvilket får kampvægten til at lande på 1680 kilo.

Foto: Lotus

Syv minutter for fuld kraft

Batteriteknologien er stadig tung, og det har ifølge Automotive News fået flere producenter til at tøve med at sætte strøm til deres mest kompetente biler. Set i forhold til en Ferrari LaFerrari vejer Evija dog kun 95 kilo mere, mens den er 260 kilo tungere end en Koenigsegg Jesko.

Batterierne i den hurtige Lotus sikrer ifølge producenten en rækkevidde på 400 kilometer, når den måles med WLTP-testmetoden.

Kører man derimod for fuld kraft, må man dog tage til takke med en del mindre. Ifølge mediet vil man i den situation kunne køre 'mindst syv minutter', før batteriet er udtømt.

Til gengæld er bilen hurtig gennem ladestationen. Lotus Evija bliver angiveligt i stand til at lade batteriet helt op på 18 minutter, hvis den sluttes til en af de nye hurtigladere med 350 kW, der i øjeblikket breder sig over Europa.

