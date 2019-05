Britisk ikonbil flytter til Slovakiet

Land Rover har besluttet at bygge længe ventet firehjulstrækker uden for Storbritannien

En af de mest kendte og velansete symboler på britisk bilindustri skal ikke længere bygges i landet.

Land Rover har besluttet, at den nye generation af Defender i stedet skal produceres på en ny fabrik i Slovakiet. Det skriver nyhedsbureaet Reuters.

Bilmodellen, der ulig de fleste af os andre har præsteret at gå over 70 år uden de store ændringer på sit udseende, har altid været kendt for at kunne fortsætte, når mange andre biler måtte give op.

Den udgjorde i mange år rygraden hos Land Rover og opnåede til sidst nærmest ikonstatus. I 2016 stoppede produktionen dog på fabrikken i Solihull, hvor den var blevet bygget siden den spæde start i 1948.

Se også: Bilmodellen der ikke vil dø: 80'er Peugeot skal bygges fra ny

Følges med Discovery

Når Land Rover senere på året lancerer den nye generation af Defender, bliver det ifølge Reuters den anden af mærkets modeller, der ruller ud fra en nyåbnet fabrik i Slovakiet. Også produktionen af Discovery firehjulstrækkeren blev i efteråret flyttet hertil.

Mediet WhatCar skriver, at Discovery og Defender deler samme platform, og det er derfor nærliggende, at de to modeller skal følges ad gennem fabrikshallen.

Udflytningen kommer, mens usikkerheden om Storbritanniens fremtidige plads i EU er på sit højeste. Ifølge Reuters har flere bilproducenter advaret den britiske regering om, at et hårdt brexit kan få så store konsekvenser for dem, at de må nedtrappe eller helt stoppe bilproduktionen i landet.

Fabrikken i Solihull kommer dog ikke til at stå tom af den grund. Sidste år kom det frem, at Jaguar Land Rover-koncernen ville give fabrikken en gennemgribende opdatering, og nu står det klart, at man i fremtiden vil bygge de største Range Rover- og Land Rover-modeller på fabrikken.

Se også: Efterspurgt af kunderne: Nu skal italiensk sportsbil larme mere