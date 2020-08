Bruger du disse? De er hverken rigtig gode eller dårlige

Er du en af dem, der kører på helårsdæk, skal du måske tage at læse med her. FDM har nemlig lavet en test af nye helårsdæk for at se, om de er lige så gode som sommer- og vinterdæk.

Testen afslører, at selvom helårsdæk de senere år er blevet bedre, er de stadig ikke lige så gode som sommer- og vinterdæk.

Det skriver FDM i en pressemeddelelse.

FDM har lavet en test af syv forskellige 17-tommer helårsdæk. Resultatet afslører, at helårsdæk endnu ikke er et fuldblods alternativ til vinter- og sommerdæk.

Mere bremselængde

Helårsdækkene er blevet testet på samme måde, som FDM tester sommer- og vinterdæk. Hvor et godt vinterdæk eksempelvis i testen skulle bruge 39 meter på at bremse helt ned fra 30 km/t. på en isglat vej, skulle testens helårsdæk bruge mellem 44 og 48 meter.

Endnu større var forskellen på tør vej. Her skulle en bil med et godt sommerdæk bruge 37 meter på at bremse helt ned fra 100 km/t., mens testens dårligste helårsdæk brugte hele 52 meter. Omregnet betyder det, at hvor bilen med sommerdæk holdt helt stille, kørte bilen med de dårligste helårsdæk stadig 53 km/t. For de øvrige helårsdæk var forskellene dog mindre.

- De senere års milde vintre har forståeligt nok øget interessen for helårsdæk. Men selvom de er blevet bedre, viser testen, at de fortsat er et kompromis, der hverken er rigtig godt eller rigtig dårligt, når det virkelig gælder. De er dog stadig langt at foretrække fremfor at køre på sommerdæk om vinteren, som mange stadig gør, siger Søren W. Rasmussen, bilteknisk redaktør i FDM, i pressemeddelelsen.

Nogle kan bruge dem

Selvom tre af ud af de syv testede helårsdæk ikke kan anbefales af FDM, så kan helårsdæk generelt være en udmærket løsning for mange, understreger bilorganisationen.

Men det kræver, at man kan lade bilen stå de dage, hvor der er sne på vejene. Det er nemlig her, helårsdækkene har de største svagheder sammenlignet med vinterdæk.

- Mange har et kørselsbehov, hvor de kører korte ture og har mulighed for at lade bilen stå de dage, hvor vinteren for alvor viser tænder, og sneen vælter ned. For dem kan de bedste helårsdæk være en fornuftig og sikker løsning. Har man omvendt brug for sin bil hver dag, og skal man køre før vejene er saltet og ryddet, er der ingen vej udenom at skifte mellem sommer- og vinterdæk, siger Søren W. Rasmussen.

