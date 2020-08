Bruger du disse i bilen? De er ikke pålidelige

At bruge kørselseassistentsystemer i moderne biler kan give falsk tryghed, for systemerne er ikke altid til at regne med

I moderne biler er der ikke mangel på muligheder for diverse kørselsassistentsystemer, som ifølge producenterne kan gøre livet bag rattet mere sikkert og mere afslappende.

Men systemerne fungerer ikke altid og er 'langt fra 100 procent pålidelige,' viser en ny test, som den amerikanske bilorganisation American Automobile Association (AAA) står bag.

Det skriver Reuters.

Forskere ved AAA fandt i undersøgelsen ud af, at systemerne registrerede forstyrrelser, at de slog fra omtrent hver 13. km, samt mødte situationer i trafikken, som de ikke var programmeret til at kunne håndtere.

Det kan potentielt skabe farlige situationer, hvis chaufførerne stoler for meget på systemerne og undlader at være opmærksomme i trafikken, lyder det fra forskerne i AAA-undersøgelsen.

- AAA har flere gange konstateret, at de aktive kørselsassistenter ikke fungerer konsekvent, især i scenarier fra den virkelige verden, siger Greg Brennon, som er AAAs direktør for bilindustrien og industrirelationer, i en pressemeddelelse.

Udfordret i den virkelige verden

I testen har forskerne undersøgt systemerne i en BMW X7, en Cadillac CT6, en Ford Edge, en Kia Telluride og en Subaru Outback. Særligt har det vist sig, at de såkaldte lane assist-systemer har været udfordret.

Systemerne sørger for, at bilen holder sig inden for den vejbane, man befinder sig i, indtil man blinker til den ene eller anden side. Lane assist-systemerne fungerer ifølge testen godt, når man befinder sig på et lukket testanlæg, hvor vejstriberne er tydelige, så bilerne let kan aflæse dem.

Til gengæld går det ikke helt så let i den virkelige verden. Her tegnede vejbaneassisterne sig for 73 procent af alle fejl eller uregelmæssigheder, viste testen.

AAA opfordrer bilproducenter til at forbedre systemerne, hvis ikke de skal risikere, at forbrugerne mister tillid til bilernes øgede automatisering.

