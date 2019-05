Brutal branche: 208 fyres hver dag

208. Så mange ansatte i bilindustrien er hver dag i løbet af de seneste seks måneder blevet kaldt ind på chefens kontor til beskeden om, at der ikke længere var brug for deres arbejdskraft.

I alt 38.000 ansatte har bilproducenter over hele verden besluttet at sige farvel til, skriver Automotive News Europe.

Det sker ifølge mediet, fordi fabrikkerne forsøger at ruste sig til en fremtid, der ser ud til at bringe faldende bilsalg. Analytikeren John Murphy fra Bank of America er en af dem, der ser en nedgangstid forude.

- Industrien stirrer lige nu ned i geværløbet på det, vi tror bliver et betydeligt tilbageslag, sagde han ifølge Automotive News på en konference i Detroit tirsdag i sidste uge.

Her påpegede han også, at salget af nye biler falder overraskende hurtigt i Kina, der for mange bilproducenter er det vigtigste marked.

Salget falder allerede

Analytikerens udmelding kom dagen efter, at Ford annoncerede sine planer om at skære 7000 ansatte frem mod august - svarende til hver tiende medarbejder på verdensplan.

Også Honda vakte for et par måneder siden opsigt, da den japanske gigant besluttede at lukke sin fabrik i Storbritannien. Og ifølge Automotive News bliver lignende tiltag besluttet over hele verden.

Mediet skriver, at de smertelige nedskæringer også skal ses i lyset af, at flere producenter allerede oplever faldende salg i USA og Kina, og at bilindustrien er godt i gang med en omfattende overgang til at bygge biler med elmotorer.

Ifølge analysebureauet LMC Automotive blev der sidste år solgt 94,8 mio. 'lette køretøjer' over hele verden. Dermed faldt det globale salg med 0,5 procent, hvilket er det første fald siden 2009.

