Bugatti drøner til tops: Bedste resultat i historien

Hos franske Bugatti går det stærkt. Både når det kommer til deres sportsvogne, hvoraf den ene tog titlen som verdens hurtigste bil, men også i salgsafdelingen er der fart over feltet. Luksusbilmærket leverede nemlig flere biler i første kvartal af 2021 end noget andet kvartal nogensinde i Bugattis historie.

Det oplyser Bugatti i en pressemeddelelse.

- Det fylder mig med glæde og stolthed, at vi til trods for pandemien har startet året rigtig godt ud og har været i stand til at tage flere ordrer end nogensinde før, siger Stephan Winkelmann, formand for Bugatti i pressemeddelelsen.

Endnu mere fart på

Siden de fire Chiron-modeller begyndte at blive håndlavet i 2017, har Bugatti leveret over 300 køretøjer til kunder over hele verden. Yderligere 150 bestillinger på de eksklusive sportsvogne er allerede i hus.

Det er dog intet nyt, at Bugattis biler går som varmt brød, da deres Divo-model også blev revet væk trods en pris på 37 millioner kroner.

Selvom den franske producent starter året godt ud, er der stadig ambitiøse planer for resten af året. Lanceringen af en ny bil ved navn Centodieci6 er i øjeblikket i de sidste testfaser, og bilentusiaster kan samtidig se frem til en udvidelse af Chiron-familien i form af en Chiron Super Sport 300+ senere på året.