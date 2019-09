Bugatti slår vild fartrekord

304,77 mil i timen, eller 490 kilometer i timen, har en speciel prototype-udgave af en Bugatti Chiron præsteret at køre, og dermed er Bugatti den første kommercielle bilproducent, som har bygget en bil, der kan køre over 300 mil i timen.

Det oplyser Bugatti, mens flere medier beretter om rekorden, blandt andre Topgear og CNN.

Rekorden blev slået med racerkøreren Andy Wallace bag rattet på Volkswagens egen 21 kilometer lange testbane ved Ehra-Lessien, hvor det er muligt at nå op i den slags hastigheder.

En normal Chiron er på alle måder en vild bil, men til rekordforsøget var det nødvendigt at bygge en prototypeudgave af bilen.

Testforsøgsbilen er bygget i samarbejde med det italienske firma Dallara, som også har bygget dele til Kevin Magnussens formel 1-racer.

For at sikre, at bilen kan nå den ekstremt høje fart uden at gå på kompromis med sikkerheden, har dækproducenten Michelin udviklet nogle specielle dæk, som er lovlige at bruge på almindelig vej, og som samtidig kan klare den ekstreme hastighed.

Desuden har Chironen fået en ny og 25 centimeter længere bagende for bedre aerodynamik, som du kan se i videoen over artiklen. Bilen er også blevet sænket for at reducere vindmodstanden.

Takker af

Kampen om at bygge verdens hurtigste bil har stået på i årtier, men med den nye rekord tyder noget på, at Bugatti overvejer at melde sig ud af opgøret.

- Vores mål var at være den første bilfabrik nogensinde, som nåede den magiske 300-mil-i-timen grænse. Det har vi gjort nu - og det er vi utroligt stolte af, siger Stephan Winkelmann, Bugatti-præsident, i en pressemeddelelse.

- Vi har flere gange vist, at vi bygger den hurtigste bil i verden. I fremtiden vil vi fokusere på andre områder, siger han.

Motoren i bilen er 8.0-liters, quad-turbo W16, med øgenavnet 'Thor', som leverer vanvittige 1578 hestekræfter.

