Bugatti vil bygge bindegal bil: Koster 30 millioner

I efteråret 2020 præsenterede Bugatti en vild konceptbil, kaldet Bolide, der havde til formål at demonstrere, hvordan en banefokuseret hyperbil fra bilmærket ville se ud.

Nu har Bugatti besluttet, at de vil bygge et begrænset antal af den bindegale bil.

- Bolide vækkede stor begejstring og opsigt sidste år. Efter præsentationen bad et betydeligt antal entusiaster og samlere os om at udvikle bilen som produktionsmodel, siger Stephan Winkelmann, som er præsident i Bugatti.

- Vi besluttede derfor at bygge Bolide, siger han.

Da Bugatti præsenterede konceptet, oplyste de, at den ville yde 1850 hk til en vægt på kun lige over 1200 kg. Sådan bliver det ikke helt.

Den produktionsklare model vil yde omkring 1600 hk og 1600 Nm, og da den samtidig vejer 1450 kg, vil hyperbilen altså yde over 1 hk pr. kg. Man kan roligt forvente, at den nye Bugatti bliver afsindigt hurtig på en lige strækning, men faktisk er pointen med modellen at vise, hvor vild en banefokuseret bil med mærkets berømte 8,0-liters W16-motor vil være.

- Kundernes sikkerhed er altid vores topprioritet. Vi har derfor besluttet at tilbyde eksklusive track days for denne ekstreme bil for på alle tidspunkter at garantere et sikkert miljø til gradvist at introducere kunderne til Bolides betagende præstationer, siger Stephan Winkelmann.

De 40 heldige kunder kan forvente at få deres nye Bolide i år 2024. Og prisen? Ja, den lander på fire millioner euro, svarende til cirka 30 millioner kroner - vel at mærke uden danske afgifter.

Ekstrem ser den ud, den baneorienterede Bugatti. Foto: Bugatti