Butiksansattes hævn over kunde med 'idiotisk' parkering går verden rundt

Selvom du har travlt, er det ikke altid, at det kan betale sig at lave en hensynsløs parkering.

Det kunne det i hvert fald ikke for en argentinsk bilist, der en sen aften havde parkeret sin grå Peugeot i parkeringskælderen under et supermarked.

I stedet for at efterlade køretøjet i en af de afmærkede parkeringsbåse, havde vedkommende nemlig parkeret ulovligt i det område, der er beregnet til supermarkedet Coto's indkøbsvogne. Ifølge det argentinske medie La Nacion var han formentlig kommet for sent af sted, da han skulle i biografen, og havde derfor valgt den ret forhastede parkeringsløsning.

Men det slap han ikke ligefrem ustraffet fra.

Nu går billeder viralt af den sølvgrå Peugeot omringet af indkøbsvogne, som de ansatte tilsyneladende har rullet på plads omkring køretøjet.

Det er den forbipasserende Arnold Angelini, der har delt billederne af de butiksansattes hævn, hvor han skriver:

'Sandheden er, at man skal være meget dum for at parkere sin bil i området til indkøbsvognene. Du kan ikke være sådan en idiot og efterlade den, hvor det passer dig. Det beviser, at ingen respekterer noget.'

'Stor applaus til medarbejderne, der spærrede bilen inde.'

Arnold Angelini har talt med det lokale medie el Comodorence, og han fortæller, at han og hans kæreste så den indespærrede bil, da han var på vej hjem fra biografen omkring klokken 23 den aften.

- Det mærkelige var, at han først havde parkeret sin bil dårligt, og derefter var indkøbsvognene blevet placeret omkring den. Altså havde han parkeret den fuldstændigt, som det passede ham.

Og selvom han godt kan forstå frustrationen ved at mangle en parkeringsplads i en travl stund, mener han bestemt, at respekten skal gå til medarbejderne.

- Det er deres job, og de er trætte af, at det samme sker for dem igen og igen, siger han.